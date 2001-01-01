[技术分析] 程紫曦：6.14早评黄金疲软一跌再跌，今日还会跌么？多空单解套 [复制链接]

程紫曦：6.14早评黄金疲软一跌再跌，今日还会跌么？多空单解套 行于世，当识人，然识人不必探尽，探尽则多怨；当知人，然知人不必言尽，言尽则无友；当责人，然责人不必苛尽，苛尽则众远；当敬人，然敬人不必卑尽，卑尽则少骨；当让人，然让人不必退尽，退尽则路寡。有眼界，能看远；有肚量，能容忍；有锋芒，能内敛；有涵养，能自持，方能游刃有余。



程紫曦：黄金上行之路疲软，还是空头趋势 本周美联储利率决议即将来临，美联储在本周是否决定加息，成为了市场上本周的焦点，美联储如果能在6月份成功加息，那么必定是会打击金价。当前市场对于美联储6月的加息还是抱有很大信心的，但是我们还需要关注的是此次加息是鹰派加息还是鸽派加息还尚未可知，若美联储声明或者耶伦发布会上措辞较为鸽派，可能打压外界对美联储年内再次加息的预期，那么黄金将受益振提；相反若美联储措辞鹰派，则可能推打压黄金进一步下跌。具体情况还需关注周四凌晨的利率决议。



程紫曦总结：黄金1258上的支撑越来越弱，周五1270高点依然在美联储利率决策前有效阻挡金价升势，不破1270高点，我们继续看空。紫曦建议投资者1270下方空，尽量不要触摸多单，除非多头冲击破位1270周五高点，否则我们继续维持空单策略不动摇，不要觉得价格低了，就不会继续跌。错了，价格越低越代表空头，越要放空。

程紫曦czx485：黄金技术面 目前从黄金4小时走势图上我们可以看到，均线继续维持者下行的趋势，价格位于布林带下轨一线地位盘整后再美盘价格下跌的影响下触及布林带下轨一线，目前来看下轨支撑1258一线还在，若再次试探支撑位下方空间再次打开，附图指标快慢线双线下行走平，绿色动能柱放量缩减；小时图上，布林带形成张口之势，价格在跌破布林带下轨一线后目前反弹到中轨附近运行，MA5,10均线拐头，附图指标上快慢线有向上形成金叉之势，绿色动能柱缩减；那么目前指标上都指向空头，关注下方1258一线的支撑，操作上反弹做空。



黄金操作策略： 1.反弹1266-1268一线空单进，止损5美金，目标看1262-1260；

2.1259-1260一线多单进场，止损5美金，目标看1270；

3.下破1258一线空单进场，止损5美金，目标看1250-1245；



程紫曦：黄金多空单解套 空单：

今天低位追空的，1262以下进场的获利就走，紫曦不看好今天大获利出局。

多单：

1、1260附近进多的，止损放在1257.8，加点差持有即可，目标不变。

2、1270附近或之上的单子，等行情给到紫曦说的目标点位，直接出局。不要博弈周四的美联储加息决议，有风险，而且点位太高。

3、1270的多单，仓位小的，可以在1258-1260附近大胆补仓，上去获利出局。

单子因人而异，行情实时变化，有疑问的可以找到程紫曦给出具体的分析建议。



程紫曦寄语czx485：智者，善以他人为鉴，愚者，只以自己为鉴。没有人一出生就会走路，没有人一出生就会一曲高歌，阅历造就股神。成长之路学会放下六样东西：1、成败；感情上失恋一次，事业上失败一次，选择上失误一次，才能真正长大。2、名利；快乐是选择的快乐，能放下才能拿得起。3、财富；争取但不攫取，向往但不神往。4、人言；沉默是最好的疫苗。5、宠辱；为人须达观，宠也泰然，辱也淡然。6、孤独；这是人生的必然部分。





