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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 【技术点评】 6.14黄金抄底不要急，鸽派加息金价该如何布局
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[技术分析] 6.14黄金抄底不要急，鸽派加息金价该如何布局 [复制链接]

谭灿芸

红豆币
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发表于 2017-6-14 02:25:57 |显示全部楼层
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　　6.14黄金抄底不要急，鸽派加息金价该如何布局

　　

　　六月六号开始布局月线思路，提示千三附近开始布局高空，当日黄金暴涨冲至高点1296一线，今天日内价格最低在1256一线，前期给出的千三附近做空第一目标到位做交易六分技术，三分心态，一分运气，你能占几分？保证金交易盈利的核心是赚大亏小，你的格局决定了你能赚多少。


　　


　　交以信任，报以暴利。

　　

　　你们的盈利，我们始终在守护！

　　

　　追求的不一定单单正确，但我努力做到每次出手都逻辑正确，我相信只要做好这一点，长此以往必然稳定盈利，而今天的逻辑，就是日线和周线承压，那么周初还有下跌需求，当周一多次反弹1270而遇阻回落之后，那么今天的多空分水岭就是1271-72周高点了，这是我今天反弹1267做空的原因，也是早评策略就是1267空的原因，同时也是灿芸没有因为亚盘下跌而去追空的原因!顺势操作这一点我始终强调，因为顺势有意外惊喜，主要阻力点不破，那么行情将一直震荡往下，话说回来白银重新弱势下跌也是黄金走势的重要参考点，总之顺势操作，这就是逻辑，只有反弹突破阻力点，那么空单止损才会调整方向，美盘前反弹1264位置，价格一直维持低位震荡，日内阻力下移到1266高点和周高点1270两个位置，美盘前反弹无疑还是做空的机会。日间反弹都是空，不代表晚间继续做空了，加息临近，那么行情更多的可能走出的是循环下行的趋势。今天美盘破底了，很多人可能更多的是，看见破底了就开始追单，无疑晚间在我个人看反弹的思路对比下，可能今天空单会略微有点难受，晚间由于行情触及了大区间的下行支撑位置，那么不过分看空。加之加息前，行情更多的是开始较大幅度的震荡，灿芸那么晚间不过分看空。更多的还是看区间的调整。晚间确定1262-1271区间的高沽低渣即可。后市黄金操作建议：1263多，止损1260，目标1268-70；上方71附近做空，止损1275，目标1262-59！

　　

　　盈利的事情每天都在说，你们也每天都再看，市场也从不缺神话，我想大概很多人都眼花缭乱并且审美疲劳了，但你仍然应该看看这里，因为这里不仅是在盈利，还有更多的东西我想告诉你，一周从周初直接看多，周中多空转折期回调多，再到周尾一路做空，其实这周行情算不上多么的好做，但通过好的盘感，扎实的技术，我做到了，这本来就有难度，我认为这周我面对的最大难度不是这个，而是站着也要把钱赚了，周四和周五本来可以猥琐发育，但依旧选择了浪，这一点才是我想告诉你的，也是想传导给团队成员的，在困难的时候选择迎难之上，这样你可以飞的更高，在成功的时候选择让自己再好一点，这样我们可以走的更远!

　　

　　佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。

　　

　　我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师

　　

　　文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935




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