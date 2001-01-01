[聊股沙龙] 沈梓绮：午夜黄金以高空为主，美储加息对黄金走势图有何影响？ [复制链接]

沈梓绮：午夜黄金以高空为主，美储加息对黄金走势图有何影响？



人在做天在看，点位到了就干，点位不到就看，做单需要勇气，持单需要底气!不奢求次次买底出顶、卖顶平底，戒贪戒慌，获取能够到手的利润;以平常心看待市场每一次波动，戒贪戒慌，不求成为卖顶买底的高手，只求顺势而为，稳健获利，落袋为安!担心，害怕者继续害怕，赚钱者继续赚钱，任何现状都是在考验我们的心理素质，任何市场也都是在遵循自然法则;适者生存，优胜劣汰。相遇即是缘分!佛渡有缘人，我助有心人，沈梓绮老师期待与你成为朋友!



基本面分析：



美联储6月加息早已在市场传的沸沸扬扬，而最近的金价走跌也不乏提前消化加息预期，沈梓绮认为此次无论加息与否都对金价的影响不大，而且可能无论美联储说什么，可能都只会给黄金带来更大的好处，因为黄金并没有真正的参与到其他市场中去。那么，对于加息与金价之间的“爱恨情仇”，各大机构和分析师又是如何判定的呢?



鉴于近期美国就业增长温和，劳动参与率处在相对低位以及通胀停滞等因素，Melek认为，美联储实际上对经济仍然不能肯定，因此对待货币政策它们可能会“非常慎重”。沈梓绮认为美联储有许多动机采取更加激进的行动，它们想要货币政策常态化。道明证券预计本周美联储将加息，今年稍晚还会加息一次，2018年可能再加息一次。“不过，如果美联储对加息采取更温和的态度，这将终结近期美元的强势表现，而黄金往往与美元呈相反关系。”



黄金午夜精准布局：



超级央行周，全球聚焦美联储决议、英国央行，以及日本央行决议之际，英国和美国的**事件似乎准备抢戏了,今天晚上，英国和美国都有大事件：1、英国首相重磅会面，关乎能否保住首相职位；2、美国司法部长听证会，美国特朗普的“通俄门”丑闻！两大**事件来袭，金融市场的大行情会提前上演吗?据外媒消息，英国首相特雷莎·梅周二将与北爱尔兰民主联盟党的.会面，以试图保住其首相职位，并避免英国进行第二次大选。报道还指出，若英国再次举行大选，这可能会导致英国退出欧盟的谈判陷入混乱。按照计划，英国与欧盟的谈判将于6月19日正式启动。



彭博消息，美国司法部长塞申斯预计周二赴参议院公开解释他在科米遭开除这件事上的角色，以及他和特朗普总统幕僚与俄罗斯官员联系一事,塞申斯上周六决定，取消原定周二参加的两个国会委员会会议，改为出席参议院情报委员会的听证会。参议院情报委员会尚未公布听证会时间安排，也没有说明将是公开会议还是闭门会议。



今日黄金延续了上周以来的下跌趋势，目前日线上收了一根阴线，并且今日黄金一直在日线级别的布林带中轨下方，几次尝试突破都无效，黄金顺势跌倒了1259一线，随后反弹1261。日线图上，即使昨日黄金在布林带中轨上方收了一根阴星线，但今日黄金开盘直接开在了中轨的下方，说明黄金今日空头趋势还未改变，就日线级别看一日不上破中轨，黄金将继续下挫，若再次上破中轨，黄金将有较大的反弹。4小时图上，黄金白盘走了一个小幅震荡的行情，晚盘跌破了震旦中枢，但此时黄金下挫后，立马回调，很有可能是在4小时图上诱空的信号，黄金不创新低有望进行反弹。1小时图上，黄金一直都是下跌的趋势，但是途中有下跌斜率放缓，说明黄金今日下跌受阻，进一步下挫空间可能将缩小，虽然21点收线小时线收大阴，但22点收线的这根小时线，在下方收了一根锤子线，此线得以保留，有望止跌企稳。就目前来看，黄金晚盘操作以高空为主，上方的压力在1270一线，下方的支撑在1250附近。



晚间操作具体关注1260的突破情况，突破反抽1264-1266空，止损1270，目标1255-1253。如果不跌破1260关键支撑，空单不操作。



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