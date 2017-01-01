言智权：6.13二八定律一直都在，故事真真实实，感慨万千 [复制链接]

言智权：6.13二八定律一直都在，故事真真实实，感慨万千

曾何时我也兴致勃勃，早作交易计划，晚写交易心得，赢则喜，则狂，败则悲，则囧。曾在大型单边中日进斗金，数日不得入睡，也曾在温水中慢慢熬煮，落得元气大伤，畏首畏尾。经过高峰，走过低潮，晒过红日，睹过明月。无论人聚人散，无论高低远近，我就在那里，不大不小，无人知道。看透了人性，揭穿了本质，也没有太多的浮华能左右情绪，慢慢的拓展属于我的盈利，静静的讲述现货界许多亲身经历却又无多少人知晓的真实故事。这些故事有起点，但未必有终点。这些故事发生在过去，真真实实，让人感慨万千，但这些故事也会发生在未来，因为人的本性绝难改变，阳光下很难有新鲜事。二八定律过去存在，现在上演，未来还会预约。



我是一个可以稳定盈利的资金管理者，只是用我自己充当大家的眼睛，因为我深处现货投资界的核心圈，用风口浪尖来形容不算太过分。只要大家有兴趣知道一些事情，我尽可能言无不尽。至于我所言是否真实，进过圈子的人心里自然明了，明者自明，清者自清，这些信息对正在挣扎与圈子左右而不得要领的投资者意义不小 yzq1660 。



这些年赚了市场的钱，但心里明白，都是普通投资者的资金。我做不出什么太大的奉献，愿意把自己多年的经验和心得指给投资者，以做回报。



期望是好的，但是现货投资非一朝一夕可以吃透。我的建议是先不投入任何一分钱投资。如果真的想做好现货投资，你需要先耐心的做好进入前的功课，最好的办法能先有一个好的前辈带领，师傅领进门，让你最快的入门和提高。









存在不绝对的绝对有效，存在相对的绝对有效。这是我的看法。



日内交易我可以说一下自己的拙见，先别开始交易，多观察别人交易。尤其是交易成绩极不理想的账户。你可以用一个月的时间每天观察这些账户，只观察它是如何亏损的，如何让亏损逐步扩大到无法收拾的地步，如何心存幻想，交易计划一改再改，交易者的心理防线如何被最终攻破。当你长时间观察并默记在心时，我想只要您有基本功，日内交易会大见起色 yzq1660 。



我的经验是：他们盈利时只会持有很短时间，为了不败，盈利了结迅速离场。但亏损时却心里极度挣扎，挣扎之余不断给自己找理由继续持有亏损单，直至亏损无法收场，最终的交易特点体现为：大亏小赚。需要逆向思维。成功人士不是因为成功而精彩，而是因为精彩而成功。需要逆向思维。



即使是大规模对垒资金也需要顺应基本供需关系，尤其是全球化的现在，闭门造车出门已不能造成逼仓成功了，否则现货交割的残酷现实就在眼前。不知你是否记得05年和08年的金瑞期货巨额对垒资金的巅峰对决，光是暴露在明处的纯对垒资金就均在20亿以上，是最具实力的对垒方。结果却是2次羽纱而归，悲惨至极。事实说明，对垒资金不顺应基本供需，不顺应整体市场力量，一样是惨败。那么根据这一点而言，谁站在市场的顺应面，谁就是主动一方，谁站在市场的对立面，谁就是被动一方。



固定你的时间区划，固定你的波动率，固定你的资金配比，固定你的赢损比值。就像方程式，你必须先确定未知值，要知道你要去哪里，再想我怎么去那里。（智权认为此话非常有实战指导作用）。相对固定的一些取值范围可以再初期的技术突破中大幅减少你的突破难度，增加你跃进的可能性。人不在多，管用就行。大户机构做错一样亏，个人作对一样赚。现货的背后是资金，资金的背后是人，人的主宰是习惯。









我立志做好一个专业交易者。首先我必须是以个具备丰富内心世界和涵养的人。由于输赢而引起情绪上的痛苦和快乐很正常，只不过无论某一次交易结果是好是坏，下一次操作该怎么做还得怎么做，我不能够感情用事。



我是言智权薇イ言：yzq1660，任何布局策略，实时解套我们都有，不为别的，就因为你刚好需要，我正好专业，仅此而已。你若三顾智权，智权必辅君至大业有成。











