[聊股沙龙] 沈梓绮：黄金午夜操作建议跌破1260反弹继续空？黄金多单能否解套 [复制链接]

沈梓绮：黄金午夜操作建议跌破1260反弹继续空？黄金多单能否解套



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基本面分析：



黄金在英国最近大选后情势有所变化，市场焦点却已回到美联储今周议息会议的声明之中，在声明发表之前，投资者抱观望态度，交投淡静。黄金昨日亚市开于1265.9美元/盎司后，震荡上升，最高触及1269.95美元/盎司;欧市中黄金继续整固，行情清淡;美市中金价先上升至1270.2美元/盎司的日内高点，但无新消息刺激下又复掉头回跌，最低则下跌至1263.3美元/盎司的日内低点。最终收于1265.7美元/盎司，跌幅不足0.1%。



市场注视美国今周公布的美联储6月议息结果，其中声明部分最受注目。美国股市昨日下跌，投资银行高盛上星期指出，市场低估了五间科技公司估值过高的风险;而昨日又有美国苹果公司被调唱淡，令科技股借势消化之前连升的压力。投资者获利回吐，道指与纳指都在上周五下跌后继续势头。



沈梓绮观点：



上一交易日市场清淡，整体波动较小，基本面并没有出现太多新的消息，市场还在等待本周的经济数据和美联储的利率决议，整体交投暂时受到一定的限制;隔夜美股表现不佳，现货黄金跌势暂缓，近几个交易日的表现或将决定黄金中长线的走势。



黄金午夜精准布局：



美联储下周会议之后，升息前景并不很确定。而美联储在紧缩行动方面遥遥领先，该央行预计将在6月13-14日的会议上采取这轮加息周期里的第四次行动，并制定出缩减自己4.5万亿美元资产负债表的计划。



欧洲央行在上周四(6月8日)会议上排除了进一步降息的可能性，表明其正在谨慎地朝着退出刺激计划的方向慢慢移动；与此同时，英国央行也在考虑未来几年逐步缩减宽松行动，虽然这离采取行动还有一段距离，而且相关评估还得考虑到该国混乱大选结果的影响。



黄金继突破六年的下降趋势线之后，上周上涨至11月4日以来的最高水平，今年迄今的涨幅高达10.5[%]，自金价上周触碰1295高点之后，入金已经形成双顶形态，日线连阴，夹杂的十字星也只会让行情续跌，MACD指标死叉完好，后市进一步看空。上方关键阻力在1270，下方关键支撑在1260。



晚间操作具体关注1260的突破情况，突破反抽1264-1266空，止损1270，目标1255-1253。如果不跌破1260关键支撑，空单不操作。



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