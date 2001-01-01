[技术分析] 程紫曦：6.13黄金空头压境后市还会涨么？加息前如何布局？多单解套 [复制链接]



程紫曦：6.13黄金空头压境后市还会涨么？加息前如何布局？多单解套



不要幻想人生一帆风顺，首先要培养敏锐地洞察人世、社.会百态的能力。知识是一种力量。切不可轻易妥协、苟且偷生，而应该用勇气和智慧与社.会搏斗，在艰难困苦的磨砺中成长。人间、社.会确实矛盾重重，必须解决的问题堆积如山。但是，倘若把一切都归咎于人世，就没有真正意义上的自我成长。使自己具有力量，不在世俗的恶流中随波逐流，而且成为一个推动社.会进步、改变环境的人。人必须革命



程紫曦：美联储决议冲击金银市场

本周市场又将迎来美联储决议，在6月的决议之上，美联储会提到加息的问题，而且在这次决议上，美联储会公布最新的经济预期，主席耶伦也会登台亮相。



程紫曦czx485总结：美联储的利率决议再次来袭。现市场方面对于美联储6月的加息已经认为是板上钉钉的事件了。而现在市场方面关注的焦点是美联储6月加息之后对接下来的加息是一个什么样的态度。因为近期美国经济数据的疲软再加上特朗普事件引发的对特朗普行情的不确定性的增加。使得美联储的部分官员对于后续的加息步伐的观点有了一定的改变。所以此次利率决议透露出来对于后续加息步伐的观点至关重要。若此次利率决议并未透露有关下次加息的观点或者言论偏向鸽派，那么黄金将会再次迎来上涨的时机。但是如果美联储对于后续的加息步伐保持鹰派态度，依旧维持年内加息三次的态度。那么将会对黄金造成较大的打压。根据现在美国的经济状况数据来看，紫曦认为美联储6月加息之后对接下来的加息偏向鸽派的概率较大。但是我们在利率决议之前依旧应保持警惕的态度。



程紫曦：黄金技术面分析

黄金4小时贴着10日均线承压震荡，横盘慢跌的节奏。过渡消化了支撑的强度。昨晚尾盘几乎是横盘渡过。那短线今天可能还会有惯性的低点。小时图台阶震荡下行未能改变，目前处于1270下方极弱运行。反弹站稳1270才能打破弱势转为震荡。小周期整体依然偏空一些，未出现止跌形态之前，过早看多容易被慢跌洗盘。故操作上稍微被动了一点。短期处于多空争夺点区域。操作上暂时先看小周期图轻仓先尝试跟空，做多的话等盘中出现止跌形态后再安排。今日操作短线先在1270之下适当看空。上方压力暂且看向1272，下方支撑1260；短线操作程紫曦建议以反弹高空为主，低多为辅。



黄金操作策略：

1：反弹1270介入空单，下看1264-62；止损5个点；

2：1259不破做多，反弹看1268-70；止损4个点。



程紫曦：白银技术面分析

白银在上周连续三天收阴，短期的空头趋势形成，且在日线上布林带中轨目前已经跌破，同样以4连阴大阴柱收市，KDJ指标死叉向下运行，MACD绿色能量柱放量，空头趋势非常强劲；目前从四小时图上看，K线在布林带下轨附近运行，MACD绿色能量柱放量，运行在0轴下方；从盘面上看今日重点关注上方阻力位17.0、17.2一线附近，下方支撑位关注16.6、16.3一线附近，短线操作弘财建议以反弹高空为主。

白银操作策略：

1、17.1附近一线空单进场，止损0.2个点，目标16.8、16.6

2、16.6附近一线多单进场，止损0.2个点，目标16.9、17.0



程紫曦czx485：黄金多单怎么来解套？

首先是根据被套住的点位及仓位，如果仓位过重，应适当减小仓位至三成下，减小大波动带来的风险，

低位套单的朋友，可以在1259补仓，然后逢高减仓，1265出局，反手空单，多单如果少损那么空单来补，相信最后能做到获利

中位及高位套住的朋友也可以用同样方法来挽回损失，最后做到获利比较难，但是也只能这样子挽回，

如果说资金量比较大能抗过1180的朋友，那么不愿改变可以继续持有，加息后单子要亏都难，也可以利用上述位置反弹后锁仓利用加息后企稳带来的多头，解掉空，多单能回来，并且加息前还能顺势抓空，这样子双向肯定还能收益一些

操作建议赋有时效性，仅仅局限与今日的波动，行情瞬息万变，我们要做的就是想办法如何在市场的惊涛骇浪里生存下来，而不是想着有多大收获，因为过了难关，想不长久都难。



程紫曦寄语：趋势决定着未来走向，大趋势定方向，短线迎合趋势操作，才会是金市的制胜法宝，投资没有风险，风险来源于失控的风险，市场永远是对的，错的是人心的解读！相信市场一定会有机会给你出手，并且不会把你丢下，持平和的心态、保持猎人的耐心及擦亮眼睛静待出击。









