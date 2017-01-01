言智权：6.13通货膨胀与加息对现货黄金的影响，细述 [复制链接]

言智权：6.13通货膨胀与加息对现货黄金的影响，细述













之前智权在文章中写明的观点不够明确，有点乱。梳理一下综合来说就是通货膨胀与加息对黄金这种保值物品的影响





通货膨胀简单来解释就是：货币贬值，通货中的货指的是货币



首先，通货膨胀不利于靠固定的货币收入维持生活的人。对于固定收入阶层来说，其收入是固定的货币数额，落后于上升的物价水平。其实际收入因通货膨胀而减少，他们接受每一元收入的购买随价格的上升而下降。而且，由于他们的货币收入没有变化，因而他们的生活水平必然相应地降低。



相反，那些靠变动收入维持生活的人，则会从通货膨胀中得益，这些人的货币收入会走在价格水平和生活费用上涨之前。



其次，通货膨胀对储蓄者不利。随着价格的实际上涨，存款的实际价格或购买力就会降低，那些口袋中有闲置货币和存款在银行的人受到严重的打击。同样，像养老金、保险金以及其他有价值的财产证券等，他们本来是作为防患未然和蓄资养老的，在通货膨胀中，其实际价值也会下降。











通货膨胀对居民收入和居民消费的影响：



（1）实际收入水平下降



（2）价格上涨的收入效应和替代效应导致福利减少



（3）通货膨胀的收入分配效应：具体表现为：低收入者福利受损，高收入者却可以获益；以工资和租金、利息为收入者，在通货膨胀中会遭受损害；而以利润为主要收入者，却可能获利。



对于第三条可能不太懂的举个例子，这些获利者主要就是我们这些投资者。手里有10万块钱，打个比方现价全部兑换成黄金或者货物智权就拿黄金来说，10万块钱买到30克黄金。通货膨胀一段时间过后，货币贬值，10万块钱就买不到30克黄金。国家说要加息控制一下国内经济体系。类似于美联储加息还没有公布只是说大概率会加息。加息的意思就是把钱存到银行每年给你多少多少利息！这个智权就把黄金卖了，注意这个时候货币贬值，智权卖出钱的就不是10万可能是11万也可能是12万，智权再拿着12万等确认公布加息的时候把钱存进银行，别人拿着10万的利息，智权拿着12万。以此为良性循环，有钱的人就越有钱，没钱的人就越没钱。











黄金行情分析——



面对本周四马上到来的美联储加息决策，现货黄金市场价格开始下滑缩水，说明黄金正在被抛售兑换成美元，那些高位抛售黄金的投资者获得的利润肯定是比低位抛售的投资者要多。总之只要你在这段时间是在抛售黄金，那么你就是在盈利！那么抛售所得的钱肯定不是马上存进银行，在周四确认加息之后且杠杆较大，能够获得利润，这些投资者才会把钱存进银行等待货币的升值。货币的升值就表示着可以拿更少的钱买到以前和现在一样价格所买不到的黄金。这就说明黄金在贬值，现货市场上体现的就是金价下跌。所以智权想表明的就是空头是一种趋势，不是以技术分析来体现的。



黄金操作建议——



智权先前下午两点说的1266入场的单子在1261已经出掉了的朋友现价1261继续进空单，止损1265，最大盈利出场点位私聊智权告知



（因文章推送需审核等原因，无法实时更新策略，请投资者仔细观察三思而行。如有需要敬请关注yzq1660。本文撰于2017.6.13/文/言智权）











做好一个专业交易者首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。由于输赢而引起情绪上的痛苦和快乐很正常，只不过无论某一次交易结果是好是坏，下一次操作该怎么做还得怎么做，不能够感情用事。



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