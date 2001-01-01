[技术点评] 李淼盛：美联储加息将近，黄金原油该往何处 [复制链接]

美国一系列通胀数据出人意料地疲软，让投资者降低了美联储今年加息三次的预期。



除了薪资略微增长之外，特朗普的经济议程缺乏进展，而油价又连续三个月下降，制约了物价上行动力。



美债收益率以及所谓的TIPS损盈平衡通胀率现位于七个月最低水平，长期和短期债券收益率之差已达去年11月以来最窄水平。



“通胀背景仍不太好。这将让债券收益率维持在低位。

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美联储下周会议之后，升息前景并不很确定。



让投资者和一些美联储官员大为不安的是，消费者物价指数(CPI)和其它的美国通胀指标要么持平，要么从今年早些时候的水平回落，令人质疑物价增速是否能够达到美联储2%的目标。



美国4月核心个人消费支出物价指数按年增幅放缓至1.5%，创下2015年12月以来的最慢。



美联储周二开始为期两天的会议，市场普遍预期此次会议上将决定升息。目前关注焦点在于，美联储是否认为美国经济已足够强劲，能够经受住2017年进一步升息的考验。



纽约联邦储备银行的调查显示，美国通胀预期上个月大跌，其中一项指标触及2016年初以来的低点，调查可能加剧美联储对物价整体低迷的担忧。



英国在脱欧谈判开始前数日滑入**危机，打击了商业界领袖们的信心，让已经在为英国脱欧影响而苦恼的老板们大为光火。

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黄金技术分析：黄金，黄金今开1280，运行了一整天的空头行情，目前已到达低位1265.9，那么下一低位支撑便是1259，如果继续空头，接下来的支撑位便是1248，那么对于加息问题，市场早已消化无几，加息是大行情，但是现在已是一个被消化的大行情，所以不可抱有太大期望。从四小时K线图来看，录的一根无下影线阴柱，表示下方支撑距此点位不远。KDJ指标直逼低位坐标10，反转可能性极大。操作上李淼盛建议下方支撑看1259，上方看1274。

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原油技术分析：原油，原油在经历一波大空头之后开启了震荡行情。区间为46.2到45.2。100个点的上下震荡，而四小时线的KDJ指标处在中间位置，表明了震荡行情还将继续，那么原油下一步是多是空，还是要看opec的减产政策是否落实到位，而原油在经历从最高点52跌下700点的超级空头之后，是否能极地反转呢。投资朋友们不用着急，反正，目前先看区间震荡即可。



黄金操作建议——



回调至1259多，目标1274，止损5个点。



原油操作建议——



46.2空，目标45.5，止损0.35。



45.5多，目标46.2，止损0.35。

