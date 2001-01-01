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[实战看盘] 普涨总比喝酒吃药健康 [复制链接]

沈氏夫夫

红豆币
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发表于 2017-6-13 20:22:59 |显示全部楼层
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很多人被黑周一吓了一跳，但黑周一尾市很多个股的急速杀跌确实有点夸张，消息面上并没有太大利空，有的仅仅是新一批IPO不尽人意罢了，所以最后的杀跌显然不理智，当然也有主力庄家趁火打劫，再恶洗一次，因此在相对底部持股要坚决，尽量少玩短线，市场没有股神，不要妄想把每一分钱都赚到手。
……
周二如期反弹，主要力量是有色煤炭次新股以及锂电池板块，其中稀有金属是急先锋，两只钴业都强势涨停。虽然两市缩量到3570亿元，但今天的反弹是多方主动性买盘的杰作，同时也是抛盘枯竭的主要特征，因此面对周二的缩量反弹必须持正面看法，要相信A再不堪也有一个底，或许不经意的底就在眼前。
……
外部环境有利于A股反弹，监管层已经意识到要照顾二级市场的感受，IPO数量时高时低或许是在试探市场的承受能力，以便最终确定一个合理的数字，只要IPO扩容速度合理，相信A股不会总是如此悲催。明晟指数确定21日揭榜，这又给市场多了一份遐想。最近央行银根似乎也不那么紧了，市面上的游资也开始活跃了，看来既使漂亮50进入调整也改变不了A股触底反弹的特征。
……
后市展望，周二缩量反弹显得异常健康，看盘时难得出现看着就打瞌睡人们，是累了还是松了一口气呢？或许两者都有，但笔者仍然建议逢低分批布局，毕竟底部是复杂的，随时都有震荡出现。普涨过后个股可能分化，可重点关注有主力关照的次新绩优股

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