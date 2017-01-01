设为首页收藏本站
切换到宽版

若水股票论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步，快速开始

若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 小盘股逆袭领涨市场
返回列表 发新帖
查看: 56|回复: 4

[荐股专贴] 小盘股逆袭领涨市场   [复制链接]

黑马牛股

红豆币
152
阅读权限
9
积分
573
帖子
67
发表于 2017-6-13 20:11:49 |显示全部楼层
     到 baidu 搜索相关内容 | 到 google 搜索相关内容
手机验证点亮手机验证图标(查看享有特权)     点亮新浪微博图标 点亮新浪微博图标
周二沪深股指集体小幅低开，随后整个早盘进入震荡走高的局面，午后停下进攻脚步，在高位维持震荡走势。相较于主板，创业板指更加强势，上涨逾1%。盘面上以沪深300为代表的蓝筹白马股走势相对较弱，小盘股则相反，一路高歌猛进。从盘面上看，锂电池、次新股等板块涨幅居前；两市仅酒店餐饮一个板块下跌，其余板块全线上涨。截止收盘，沪指涨0.44%，收3153点；深指涨1.04%，收10224点；创业板涨1.13%，收1795点。
早盘文章《这一板块再度惊现布局良机》说：机很多股票经历了错杀，估值已经跌至历史低位，而公司订单、业绩都非常理想，飞杨认为在经历了大幅下跌后，我们可以适当重新布局一些有业绩有背景的个股。从周一的盘面上来看，上周绩优权重股和题材股争夺场内有限存量资金的情况仍在继续。上证50与绩优白马股目前处于主升浪加速状态，而填权次新股、雄安新区、粤港澳以及国企改革等题材，往往只能借着权重调整之际偶尔闪亮发光。
我们要知道，在筑底行情中会存在明显的个股分化情况，大家在认清大势的情况下，完全可以轻指数，重个股，是潜力好股总会发光的。在飞杨前面的文章中，我已经重点分析了新的一周行情演变趋势，其中提到，作为A股灵魂的上证50指数前高2550附近也存在压力，好在整体向上趋势并没有改变。
周一指数最高触及2545，其中保险、航空、白酒等依然是最具有赚钱效应的。与此同时，我也告诉过大家：创业板连续2天缩量，且有过去多次4-5连阳后拐头向下的案例，因此不排除会再度引发调整。果不其然，周一399006表现承压。
消息面上，目前两市中有1152家上市公司公布2017年中期业绩预告，其中640家预增、119家预降、且有173家预增翻倍。超六成预喜、超一成翻倍，这是市场前期走强的基础，后市也将继续支撑市场上行；同时，本周ZJh核发8家IPO，相比于之前，整体上仍然是减少的格局；再加上本月20号A股就有可能会纳入MSCI，可以说不论是消息面、政策面还是技术面，都有利于大盘继续走强。
既然看好短线大盘走势，我们就要选出最具有操作性的板块和个股。从目前来看，过去一个月一带一路板块跌幅较大，很多股票已经跌到去年9月的水平。我认为主要是两大原因：一：、前期大幅上涨，机构大面积获利了结；二是：流动性边际收紧，加上监管加强，导致失血效应。然而，很多股票经历了错杀，估值已经跌至历史低位，而公司订单、业绩都非常理想。我认为在经历了大幅下跌后，可以重新重点关注一些有业绩有背景的个股，例如：中国建筑、葛洲坝等。我丨是丨个丨散丨户丨，丨以丨前丨总丨是丨买丨了丨跌丨，丨卖丨了丨涨丨，丨控丨制丨不丨好丨的丨可丨以丨去丨问丨问丨他丨，选股   荐股     扭亏为盈  十      没丨想丨到丨最丨近丨推丨荐丨的丨股丨票丨十丨分丨精丨准丨，丨单丨是丨在丨他丨的丨帮丨助丨下丨，丨我丨轻丨松丨 丨的丨从丨5丨W丨做丨到丨了丨2丨5丨W丨，丨在丨此丨为丨 丨他丨们丨做丨宣丨传丨 丨这个是老师v芯  ：wpbb566  微信 有缘就能加上
最后再给个提醒：兜底式增持又有了新玩法：保底收益10%！从我的角度来看依然不看好。道理很简单，如果上市公司老板真想让员工得利，有必要在市场上这么叫嚣吗？还会仅仅设定这么短期的买入时间要求？归根到底还是想在市场中制造点噱头。所以大家想买这类股票还是要小心谨慎！好了就聊到这先了，咱们盘中接着聊。
股吧：葛洲坝  中国建筑 
已有 5 人评分威望 贡献 收起 理由
股市小哥 + 2 + 2 鼓励一下。。。
狙击涨停牛股 + 2 + 2 走过～～路过～～
突击涨停板 + 2 + 2 鼓励一下。。。
15136744685 + 2 + 2 鼓励一下。。。
真爱永恒啊 + 2 + 2 走过～～路过～～

总评分: 威望 + 10  贡献 + 10   查看全部评分

举报

真爱永恒啊

红豆币
226
阅读权限
8
积分
335
帖子
96
发表于 2017-6-13 20:12:30 |显示全部楼层
此帖仅作者可见
你的发贴数增加了吧，该【升级勋章】了，点这里：）        上善若水股票论坛资讯平台——瞄股财经网

举报

15136744685

红豆币
208
阅读权限
8
积分
312
帖子
90
发表于 2017-6-13 20:13:32 |显示全部楼层
此帖仅作者可见
你的发贴数增加了吧，该【升级勋章】了，点这里：）        上善若水股票论坛资讯平台——瞄股财经网

举报

突击涨停板

红豆币
194
阅读权限
10
积分
1171
帖子
94
发表于 2017-6-13 20:14:19 |显示全部楼层
此帖仅作者可见
你的发贴数增加了吧，该【升级勋章】了，点这里：）        上善若水股票论坛资讯平台——瞄股财经网

举报

股市小哥

红豆币
170
阅读权限
9
积分
577
帖子
71
发表于 2017-6-13 20:15:47 |显示全部楼层
此帖仅作者可见

举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

声明：本股票论坛以盈利为目的，所有信息都是免费的。承诺股票论坛内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接，均与本站无任何关系，
请网民自行判断真假，谨防网上股票预测诈骗。上善若水股票论坛内容摘自网络，若您的文章不愿被本站摘录，请及时通知我们。做最好的股票论坛！

手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )  

茂名市公安局网警备案：4409013013039号

Powered by Discuz! X2

用户服务QQ：328117888 客服电话：010-51268183.

回顶部