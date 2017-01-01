[荐股专贴] 小盘股逆袭领涨市场   [复制链接]

周二沪深股指集体小幅低开，随后整个早盘进入震荡走高的局面，午后停下进攻脚步，在高位维持震荡走势。相较于主板，创业板指更加强势，上涨逾1%。盘面上以沪深300为代表的蓝筹白马股走势相对较弱，小盘股则相反，一路高歌猛进。从盘面上看，锂电池、次新股等板块涨幅居前；两市仅酒店餐饮一个板块下跌，其余板块全线上涨。截止收盘，沪指涨0.44%，收3153点；深指涨1.04%，收10224点；创业板涨1.13%，收1795点。

早盘文章《这一板块再度惊现布局良机》说：机很多股票经历了错杀，估值已经跌至历史低位，而公司订单、业绩都非常理想，飞杨认为在经历了大幅下跌后，我们可以适当重新布局一些有业绩有背景的个股。从周一的盘面上来看，上周绩优权重股和题材股争夺场内有限存量资金的情况仍在继续。上证50与绩优白马股目前处于主升浪加速状态，而填权次新股、雄安新区、粤港澳以及国企改革等题材，往往只能借着权重调整之际偶尔闪亮发光。

我们要知道，在筑底行情中会存在明显的个股分化情况，大家在认清大势的情况下，完全可以轻指数，重个股，是潜力好股总会发光的。在飞杨前面的文章中，我已经重点分析了新的一周行情演变趋势，其中提到，作为A股灵魂的上证50指数前高2550附近也存在压力，好在整体向上趋势并没有改变。

周一指数最高触及2545，其中保险、航空、白酒等依然是最具有赚钱效应的。与此同时，我也告诉过大家：创业板连续2天缩量，且有过去多次4-5连阳后拐头向下的案例，因此不排除会再度引发调整。果不其然，周一399006表现承压。

消息面上，目前两市中有1152家上市公司公布2017年中期业绩预告，其中640家预增、119家预降、且有173家预增翻倍。超六成预喜、超一成翻倍，这是市场前期走强的基础，后市也将继续支撑市场上行；同时，本周ZJh核发8家IPO，相比于之前，整体上仍然是减少的格局；再加上本月20号A股就有可能会纳入MSCI，可以说不论是消息面、政策面还是技术面，都有利于大盘继续走强。

既然看好短线大盘走势，我们就要选出最具有操作性的板块和个股。从目前来看，过去一个月一带一路板块跌幅较大，很多股票已经跌到去年9月的水平。我认为主要是两大原因：一：、前期大幅上涨，机构大面积获利了结；二是：流动性边际收紧，加上监管加强，导致失血效应。然而，很多股票经历了错杀，估值已经跌至历史低位，而公司订单、业绩都非常理想。我认为在经历了大幅下跌后，可以重新重点关注一些有业绩有背景的个股，例如：中国建筑、葛洲坝等。我丨是丨个丨散丨户丨，丨以丨前丨总丨是丨买丨了丨跌丨，丨卖丨了丨涨丨，丨控丨制丨不丨好丨的丨可丨以丨去丨问丨问丨他丨，选股 荐股 扭亏为盈 十 没丨想丨到丨最丨近丨推丨荐丨的丨股丨票丨十丨分丨精丨准丨，丨单丨是丨在丨他丨的丨帮丨助丨下丨，丨我丨轻丨松丨 丨的丨从丨5丨W丨做丨到丨了丨2丨5丨W丨，丨在丨此丨为丨 丨他丨们丨做丨宣丨传丨 丨这个是老师v芯 ：wpbb566 微信 有缘就能加上

最后再给个提醒：兜底式增持又有了新玩法：保底收益10%！从我的角度来看依然不看好。道理很简单，如果上市公司老板真想让员工得利，有必要在市场上这么叫嚣吗？还会仅仅设定这么短期的买入时间要求？归根到底还是想在市场中制造点噱头。所以大家想买这类股票还是要小心谨慎！好了就聊到这先了，咱们盘中接着聊。

