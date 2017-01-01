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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 中小板指数重回多头，成长股有望取代大蓝筹
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[实战看盘] 中小板指数重回多头，成长股有望取代大蓝筹 [复制链接]

caishen198216

红豆币
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发表于 2017-6-13 19:42:03 |显示全部楼层
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今天大盘低开震荡后就一路强势走高，小盘股指数今天明显强于上证50和沪深300指数，中小盘的指数更是中阳线站上了年线，多头可以说是大获全胜，对于后期，指数还会震荡上行，那机会会在哪里呢？窃以为大蓝筹的机会短期将会越来越少，而中小板指数的走强代表成长股的整体走强，那成长股有走强机会吗？答案是一定的。目前市场中优质的成长股，如果考虑其2017年的业绩的话，动态pe只有20倍，以正常的估值25-30倍来测算的话，后期的上涨空间巨大，所以说在大蓝筹的估值已经偏高的当下，主力转而进攻成长性优秀的中小创的个股将是当下最好的选择。

我们再来看下今天的港资情况：

从数据来看很明显港资在慢慢出局上证的大蓝筹，而对于集中在深证的一些成长比较好的标的股还是在买入，所以这也更加坚定了本人对于后市的看法。一些蓝筹搭台，二线蓝筹开始做飙涨。

对于本轮的反弹位置，我给出3个，大家可以参考，分别是32003250,3300，越涨越卖，由于整体经济的不乐观，所以3300是今年很难逾越的位置，所以说切忌未来到了这个点位附近的时候反而盲目乐观了。

至于后市的成长股标的，我还是建议大家四小龙：300072三聚环保  300296利亚德  601012隆基股份  600487亨通光电   原则上只要基本面没有出现黑天鹅，估值没进入到高估区域的时候，都可以越跌越买，但是一旦基本面出现问题，要及时止损，以免出现300017网宿科技这种大白马的戴维斯双杀的悲剧

总之市场已经转暖，未来1个月是不错的交易时间，大家好好把握大盘和个股的机会。


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