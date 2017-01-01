[技术分析] 6.13黄金新低不断，加息前1259最后防守点能否守着？ [复制链接]

6.13黄金新低不断，加息前1259最后防守点能否守着？

下跌是做空者的墓志铭，上涨是做多者的通行证，当一个人意识到一颗钻石比一颗玻璃球贵重的时候，这个人已经可悲地长大了，当一个人意识到团队比个人更强大的时候，这个人已经成功一半了!人生最惬意的活法，是冬日的早上，窝在被窝里睡懒觉，可投资最得意的做法，是当趋势来临的瞬间，用力狠狠的抓住看着资金翻倍后放肆的笑





美联储决议之前，黄金恐维持“卖预期”黄金小幅收跌，日线图上录得“四连跌”，勉强守于1260美元/盎司附近。不过由于美联储决议的渐近，市场对黄金恐怕会维持“卖预期”，要想回到1270/80美元/盎司的水平位，难度很大。

反而很有可能在决议之前去下探1245/50美元/盎司一带的支持。灿芸觉得美联储即将加息这个利空因素之外，目前市场的地缘**避险情绪较前两周有明显的回落。之前一直喊着要提前大选的意大利民粹政党“五星运动”地方选举失利，几乎在所有主要城市都没有进入2轮选举。该国10年期国债收益率跌至1月以来最低位。灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774

本周二，黄金欧盘再新低，昨天是欧盘新低，上周五也是欧盘新低。欧盘通常代表主趋势，向下不断新低是空头不断发展信号。

在预期6月美联储将加息利空打压下，金价技术上本周接连下破1264.5，1263.5,1263，只不过相对底部，低点虽创新低了，但幅度并没有拉开，暗示可能继续向下延伸不强。我们继续看空，可是放空要等至少小幅反弹后考虑。不宜盲目追空。

1259多头最后的一线希望，若守住还是有机会反弹，破位则会震荡跌至1230下方。短线反弹空是我们最佳选择。

周五高点1270.7高点非常重要，这里不破我们持续看空。破位则黄金转为震荡。

美盘建议：1268下空，止损放在1276处，目标看到1255！

佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。

我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师