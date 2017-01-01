言智权：6.13论美联储加息的含义及作用与对黄金后市的影响 [复制链接]

言智权：6.13论美联储加息的含义及作用与对黄金后市的影响

论美元加息会对金融市场产生影响？因为人类进入新千年的，不仅仅是技术进步与制度创新，也有世界经济的无规则与国际经济的失衡。1973年布雷顿森林体系解体后，各国相继实行了经济自由化和浮动汇率，加速了资本的跨境流动并推动了金融全球化的进程。而美国则凭借美元在全球货币金字塔中的顶端位置，成为“唯一可以不论美元汇率变动情况如何，仅仅根据国内目标（就业、外贸出口）来推行某种国内政策的国家”。



加息是一个国家或地区的中央银行提高利息的行为，从而使商业银行对中央银行的借贷成本提高，进而迫使市场的利息也进行增加。加息的目的包括减少货币供应、压抑消费、压抑通货膨胀、鼓励存款、减缓市场投机等等。加息也可作为提升本国或本地区货币对其它货币的币值（汇率）的间接手段。1992年9月16日，英格兰银行一天之内两度提升英镑的利率，是近代金融史上加息的典型事例。在中国，加息也是国家宏观调控的辅助手段之一。









总而言之，处于货币顶尖的美元一旦加息，大家是否会将美元存入银行来获取利息？假如你是一个投资者或者是一个家庭主妇，钱存到银行里面能够获取以往获取不到的利息而且还没有什么风险，你难道就不会存到银行里去？反之，黄金增值利率超过美元就肯定将美元兑换成黄金来保值。这也就是我将要说的，本周四美联储外一加息，黄金是有可能下跌的。抛售黄金来兑换美元存入银行保值，导致黄金通货膨胀贬值。



黄金行情分析——



目前美指与黄金同时下跌，这个时候行情不是指标线就能说明的，技术指标线就大致说一下。1小时跟30分钟指标的利空的。出现这种反着来，黄金与美元都下跌的行情智权就只能用通货膨胀一词来解释。抛售黄金兑换的美元还没有存进银行，导致市场上流动资金跟黄金都占非常多的份额所以才会出现这种同时下跌的情况。这就说明市场还没有一个明确的方向，因为大家都不知道美联储加息利率能不能撬动黄金现价的杠杆。就不敢贸然把钱存进银行。但可以肯定的是周四一到美联储利率公布，不是黄金涨就是美元涨。在这里智权看中美指大概率会涨反之黄金进一步的下跌。

目前金价非常尴尬，除非周四之前抛售的黄金足够多，使黄金价格再下跌25个点左右，不然美联储公布的加息利率有很大可能撬动金价中线偏上的黄金，既然存进银行比购买黄金所产生的的资金保值风险率更低那为什么不存进银行呢？综上所述没看懂的人智权建议不要贸然操作，要对自己负责。操作上空头成功率比多头大很多。之后行情智权腾讯165-166-0399 还会看行情跌幅持续更新。







黄金操作建议——



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（因文章推送需审核等原因，无法实时更新策略，请投资者仔细观察三思而行。如有需要敬请关注yzq1660。本文撰于2017.6.13/文/言智权）









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