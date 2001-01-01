[实战看盘] 柳闵妍：6月13美联储加息兵临城下，黄金想站千山关口难上加难 [复制链接]

柳闵妍：6月13美联储加息兵临城下，黄金想站千山关口难上加难 黄金市场是最公平同样也是最无情的，它永远不会被少数人所操纵，不像股票有庄家操盘，国家调控! 但这也意味着一旦你与市场背道而驰，那么除了端正态度改正错误之外别无他法。因此投资黄金最重要的事就是顺势而为，这是经验同样也是法则。





近几日金价一直在走下坡路，已经连续四日收跌，1280一线以上套多单的应该不在少数。从上周金价在1295附近遇阻与前期高点形成双顶后，疲态就已初现 。再加之接下来英国大选等一系列重磅事件的尘埃落定导致避险情绪的消退使得多头彻底偃旗息鼓。笔者早在上周三的文章中提到过，黄金的此轮攻势是建立在市场的避险情绪之上，一旦避险情绪缓解，回调就成了必然。况且 随着美联储加息步伐的临近，金价将进一步承压，想站上千三关口，压力山大!

现如今，若想期待金价有多么大的反弹，希望渺茫，加息一日不决，多头就不敢妄动。因此套多单的朋友，在加息之前想解套出局不太现实，唯一的办法就是在反弹的高点逐步减仓少损出局。当然加息之后，若政策声明显鸽派，黄金也有止跌反转的可能。 只是当前市场的主流还是以空头为主，因此操作上笔者仍建议以反弹高空策略为宜，上方高点看1270一线，下方低点看1260一线 。若有套单较深的朋友可添加柳闵妍W新VL5523，我会根据你的实际仓位与资金情况给出最合理的解套方案，一对一指导，为你排忧解难。

撰稿人：柳闵妍

给你一个神准的建议，不如给你一个正确的思路。策略都是分析出来的，对症下药而不是照搬，投资者看文章，不是看别人的操作建议，因为文章消息具滞后性、时效性，行情瞬息万变，很容易亏损的。看文章要做的是学习当时对行情是怎么分析的，以便于你们学习这些分析思路，而不是盲目的根据建议做单。



