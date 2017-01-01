邹瑾伶：6.13特朗普禁穆令步履维艰黄金会涨吗？黄金原油操作建议 [复制链接]

邹瑾伶：6.13特朗普禁穆令步履维艰黄金会涨吗？黄金原油操作建议



各位投资的朋友们！知道你肯定在市场寻寻觅觅，兜兜转转。一次又一次的亏损，可能让你心碎，如今良师难觅，几度花落几回泪，几番惆怅几回梦，几多壮志几回痴？瑾伶为你而来，浸染一生专业，沉淀一世稳健。助你挥去一身哀愁，笑望彼岸灯火，成就那一抹最美的色彩。静心观水流，冷眼看世态，投资不是一潭死水，偶尔会有一些风吹草动，一路风景一路的歌。行情就是如此，它不断地将礼物送到你的手中，而接不接受就在你自己。当然，机会也不是靠等来的，总是等待机会，就会失去机会！



黄金行情回顾



来，告诉瑾伶，昨日行情你把握住了，策略瑾伶在朋友圈已经公布了，周一送给大家的福利，这波没跟上的就不要怪我没给你喊单了，昨天一个震荡行情，找好压力点和支撑点很好操作，早间1269.5空单，这单关注我，信任我的人都做上了，瑾伶通知1265小幅获利出局，晚间瑾伶通知1270附近空单进场，止损1274，目标1264-63，这一单早间在交易计划公布了，日内进场点位很多，给大家的福利单不知道多少人跟上了，晚间行情怎么样？空单直接止盈。再次恭喜跟上操作的朋友。我希望有更多的朋友参与进来。这个市场我不能承诺百分之百的盈利，但是，我相信通过大家的努力，大家对我的信任，这个市场就能做到更好。



黄金消息面解读



受美联储6月加息预期影响，现货黄金价格已经连续四个交易日收跌，昨日录得1264.90美元收官，四天时间跳水近30美元 。在今日凌晨，特朗普新版“禁穆令”再遭美国上诉法院驳回，现货黄金价格或有可能凭借这一支撑迎来上涨契机，止住连续下行的颓势。



今日凌晨，旧金山第九巡回上诉法院对美国总统特朗普新版“禁穆令”做出裁决，反对特朗普针对6个穆斯林国家公民到美国旅游的临时禁令。此外，美国国会参议院二号共和党人康宁表示，参议院不可能在6月份针对奥巴马医改法撤换议案进行投票。特朗普“禁穆令”与医改法案的推行用“步履维艰”来形容也不为过，在加上特朗普“通俄门”风波还未平息，使得市场对特朗普后续财政刺激政策的担忧情绪急剧上升，美联储6月加息预期对现货黄金价格的影响遭到削弱，现货黄金价格或将迎来一轮上涨契机。



值得一提的是，美国总统特朗普自其一上台后便展现出勃勃地野心，在本周一特朗普召开的首次内阁会议上，特朗普对自己的执政143天所做的立法工作非常自得，丝毫不吝夸赞之词，他认为自己正在以创纪录的速度行动，很少有总统比他做的更好。



在瑾伶看来，美联储6月加息预期已经被现货黄金市场逐渐消化，反而是特朗普引发的**不确定性以及朝鲜局势等**风险依旧在为现货黄金多头提供支撑，今日现货黄金价格或有可能凭借这一支撑止住下行颓势，再冲1270美元大关。



黄金走势分析



黄金整体看，日K线出现“三只乌鸦”暗示短线下行动能强劲，金价有望继续下探，当失守20日均线之后下破行情短期有所转弱，配合着三阴线来看空头还有进一步调整。上周黄金大幅下挫收归前期涨幅之后周五最终还是守住了1260关口，周一虽然再次探低，却依旧不过60，那么后市我们就要注意这个止跌点，瑾伶表示看得出来60是一个较强的支撑点，若能守住该位置，则金价仍有机会重拾涨势。黄金目前小时图经过上周的台阶下跌后，短线有所放缓，瑾伶认为随着下方支撑的加强，暂时难出现极弱的下跌，会伴随着反复的震荡，加上本周有美联储加息这一重要决定，在消息面之前走震荡概率很大。瑾伶建议黄金整体趋势偏空，顺势高位做空，后期再看反弹，技术性支撑位1260，阻力位1272。



黄金操作建议



1.建议反弹在1268-1270区域做空，止损1273，下方看试探1260出局；



2.建议下方做多区域在1258-1260，止损1256，上方看1265-1267出局；



原油走势分析



上个月石油输出国组织（OPEC）主导的减产协议曾被延长至2018年3月，但由于未能祭出更大的减产措施令市场倍感失望，油价之后一度下跌逾10%。周二（6月13日）指标布伦特原油期货上涨0.25%至每桶48.41美元。在近期油价因美国原油库存意外增加而录得下跌后，由产油国减产以平衡过剩市场的战略将在2018年一季度取得成效。库存将出现全球性的下降，并在未来3-4个月加速下降，最终在2017年底前达到OPEC五年历史均值的目标。如果减产未能起到期望的效果，可能修改政策。瑾伶分析认为油价还是要承压下跌。



原油目前技术面上来看，周线连续收取三根大阴线，布林带张口向下运行，K线运行在布林中下轨之间，MACD死叉向下，绿色能量柱二次放量;日线上看，布林带开口向外扩张，MA5均线下穿MA10交死叉继续下行，MACD死叉放量，KDJ死叉放缓三线拐头向上缩口，行情整体空头占优;4小时周期图上，阳线明显增多，目前在46.3-45.3区间震荡，关注区间的突破，从大级别来讲原油依旧偏空运行，但是美联储今年将加息三次，将会为原油后市价格上涨提供支撑，瑾伶建议重点关注上方压力位46.8一线，下方关注支撑位45一线。



原油操作建议



1、建议建议46.6-46.8附近空单进，止损47.1，目标看到45.2附近，破位减仓持有。



2、建议建议45.5附近多单进，止损45.0，目标看到46.2附近，破位看到46.5附近。



策略都是总结出来的，对症下药而不是照搬，一次成功很容易，但持续成功就很难。凡是能稳定盈利的投资者，大多是能平静的对待交易中的成功与失败，盈利不骄傲自满，亏损不丧失信心。交易是一门“观阵、布局、用兵、制胜”的战略系统科学，又是融汇“洞察时局、战略决策、执行计划、完成交易”的市场行为科学。要看到、想到、做到、才能得到。与其临渊羡鱼，不如退而结网。失败并不可怕，只要没有放弃，勇往直前，胜利将不会太远。



因各平台点位差异，也因为网络发布的延时性，以上操作建议仅供参考，请做好风险控制,（老师微-信：Z1109jl 公众-号：邹瑾伶） 具体操作方案以瑾伶老师实时指导为准。可搜笔者名片查看更多资料与文章。投资有风险，入市需谨慎。



