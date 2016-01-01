[技术分析] 程紫曦：6.13美联储推动加息进程，黄金白银如何操作？多单解套 [复制链接]



程紫曦：6.13美联储推动加息进程，黄金白银如何操作？多单解套



必须有工作激情但又没有贪念，并且对投资的过程入迷的人才适合做这个工作。利欲熏心会毁了自己。当然，漠视金钱或者淡泊财富的人也不适合玩这种“游戏”，因为他不喜欢就没有激情。



程紫曦czx485：美元强势，黄金一空再空

尽管美联储在货币在常态化的道路上依旧遥遥领先，但近期欧洲央行(ECB)、英国央行(BOE)和日本央行(BOJ)都处在考虑退出细节的早期阶段。这说明，虽然全球主要银行的行动步调还不一致，但至少已开始不再相左了。

欧洲央行在上周四(6月8日)会议上排除了进一步降息的可能性，表明其正在谨慎地朝着退出刺激计划的方向慢慢移动；同时，英国央行官员也在考虑未来几年逐步缩减宽松行动，虽然这离采取行动还有一段距离，而且相关评估还得考虑到该国混乱大选结果的影响；此外，虽然日本央行无意很快缩减刺激行动，但据称其正重新调整沟通策略，想承认自己在思考如何处理最终将出现的特殊变化。

美联储在紧缩行动方面无疑遥遥领先，该央行预计将在6月13-14日的会议上采取这轮加息周期里的第四次行动，并制定出缩减自己4.5万亿美元资产负债表的计划。不过美联储将缓慢推进这一进程，以免全球市场受到冲击。

由于其他央行的退出尚且停留在“纸上谈兵”阶段，美联储将因此获益。由于该央行与其他央行的货币政策背离，美元一直存在上行的压力，而强势美元意味着出口和通胀的下滑。当前，美联储青睐的物价指数仍处在2%的目标位下方。



程紫曦分析：美联储加息的预期早有体现，尤其从黄金上周的走势来看，黄金已经提前消化美联储加息信息，为此美联储本次决议继续加息，黄金会再次形成买预期卖事实的走势。所以前期金价继续承压下行，等美联储公布利率的时候，行情有反弹的可能，但之前仍是空头为主。



程紫曦：黄金技术面分析

黄金4小时贴着10日均线承压震荡，横盘慢跌的节奏。过渡消化了支撑的强度。昨晚尾盘几乎是横盘渡过。那短线今天可能还会有惯性的低点。小时图台阶震荡下行未能改变，目前处于1270下方极弱运行。反弹站稳1270才能打破弱势转为震荡。小周期整体依然偏空一些，未出现止跌形态之前，过早看多容易被慢跌洗盘。故操作上稍微被动了一点。短期处于多空争夺点区域。操作上暂时先看小周期图轻仓先尝试跟空，做多的话等盘中出现止跌形态后再安排。今日操作短线先在1270之下适当看空。上方压力暂且看向1272，下方支撑1260；短线操作建议以反弹高空为主，低多为辅。



黄金操作策略：

1：反弹1270介入空单，下看1264-62；止损5个点；

2：1259不破做多，反弹看1268-70；止损4个点。



程紫曦：白银技术面分析

白银在上周连续三天收阴，短期的空头趋势形成，且在日线上布林带中轨目前已经跌破，同样以4连阴大阴柱收市，KDJ指标死叉向下运行，MACD绿色能量柱放量，空头趋势非常强劲；目前从四小时图上看，K线在布林带下轨附近运行，MACD绿色能量柱放量，运行在0轴下方；从盘面上看今日重点关注上方阻力位17.0、17.2一线附近，下方支撑位关注16.6、16.3一线附近，短线操作弘财建议以反弹高空为主。

白银操作策略：

1、17.1附近一线空单进场，止损0.2个点，目标16.8、16.6

2、16.6附近一线多单进场，止损0.2个点，目标16.9、17.0



程紫曦czx485：黄金多单解套

套单的第一个原因也是根本原因程老师认为就是趋势没有把握准确。另一个原因就是擅自调动止损，要知道，止损是用来减小损失的，不是用来防止损失的，紫曦看这个道理很多人在单子做反后是想不明白的。手里有套多单不知道如何处理的小伙伴，认真看下解套方案，希望可以帮到你：

1、被套1272-1275附近朋友，如果行情有所回调，程紫曦建议直接多单出局或者在走高至1273附近直接出局，目前来看，黄金走势仍然偏弱，考虑到部分投资者的资金情况，大家可以联系本人，按照我的思路来解套；

2、1275-1278被套的朋友，建议在行情回调的时候直接小损出局。

3、在1278上方点位被深套锁仓的朋友，可及时联系程老师本人解套，老师会根据实时仓位风险率来帮你分析，给出一套合理的解套方案。



程紫曦寄语：昨天已故，何须感叹，今天已来，何须惆怅，而明天未至，又何须担忧。没有经历的，敞开胸怀去拥抱，已经经历的，沉下心来去回忆，正在经历的，全力以赴去投入。人生的阅历和财富来自于每一个阶段都是精彩瞬间，不应胆怯而放弃，不应困难而退缩。成则英雄，败则枭雄，总比碌碌无为浪费生命有意义。有时候，成败就在敢于不敢和干与不干之间。





