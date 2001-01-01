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[技术分析] 覃汐妍：6月13美联储加息悬而未决，黄金走势纠结震荡上下两难 [复制链接]

黄鹭盈

红豆币
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发表于 2017-6-13 15:45:11 |显示全部楼层
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　　覃汐妍：6月13美联储加息悬而未决，黄金走势纠结震荡上下两难

　　消息面上，美联储将在当地时间本周三(北京时间周四2:00)发布新一期利率决议及货币政策声明。从大的历史区间看，美国联邦基金利率水平还是处于相当低的水平上。市场因此广泛预期，只要会前没有重大突发意外情况，美联储将在结束本周为期2天的议息会后将再度提升利率水平，联邦基金利率区间将抬升25个基点，很可能板上钉钉!这一事件将直接导致黄金出现剧烈动荡的走势!鉴于目前处于议息静默期，日内黄金走势还会维持整荡整理状态。所以投资者也要耐心等待加息预期明朗，再次开始大手笔操作，鉴于日内行情纠结震荡，可以选择高抛多单，低吸空单的·策略。
　　
　　技术上：日线还是向下运行中。日线今日黄金反弹阻力位就是10日均线1270附近。其次阻力位就是短期4日和10日均线1270-1273附近。日线价格有望向1263寻找支撑。故今日空单为主。小时图像方面来看，均线系统下行中，价格沿着5日和10日均线下行，目前阻力位1270附近所以，反弹遇阻就要选择做空，均线逐步下移，对黄金反弹构成加的压制!可以放弃反弹做多机会，固守高点均线点位做空。
　　实盘操作建议参考，1268点做空，止损点位1271点，止盈在1260点!
　　如果您是潜在贵金属投资者或已经是标准投资者，被套、没有时间分析行情、自己也不擅长分析，也厌烦了那废话连篇，却不着边际的指导建议。那么我将是您最好的选择，免费指导微信LLY464
　　撰稿人：覃汐妍

美联储, 黄金, 走势

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