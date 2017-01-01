[技术点评] 6.13美联储加息兵临城下 黄金承压能否绝地反杀!多单被套解套建议 [复制链接]

周一(6月13日)国际黄金价格在盘中表现依旧疲软，在上周金价短暂创新高触及1295.94美元之后行情迎来了持续的暴跌，最低触及1262.79美元/盎司的逾一周低位。虽然昨日金价一度想要反弹冲击1270一线，但最终还是被打压下跌，美联储加息在即，黄金目前震荡蓄势，黄金后市是入预期延续暴跌还是能否绝地反杀，这是大家都关心的问题，黎简希q-q1727265087薇莘jian9434黄金白银喊单群188964664验证ljx去将在本文中从多方面分析黄金后市走势。 目前最热的就是美联储加息事件，本年度3月份已经加息过25%个基点，6月美联储加息再次强势来袭，金银能否重演3月加息行情尚待考量。短期内投资者关注焦点仍然在加息问题上，外界普遍预计此次会上将会加息，但由于预期高企，持续使金价承压。到目前为止，金价连续四个交易日下跌，为三个月来最长跌势。 眼下贵金属市场在美联储会议的结果之前走势平静。美联储政策周二和周三的会议预计会对未来利率上涨产生提供时间和幅度的线索。黎简希了解到，美联储6月至少加息25个基点的概率已经到达100%。 鉴于目前的美联储加息预期来看，那时，黄金价格必定会再度承压下行，但是由于现在市场已经欣然接受加息这个事实，而且市场也已经开始消化这个加息事件，会议结果出来后，即使是加息，黄金会跌，但是不会有太大的跌幅，因为市场已经适应了。不论加息与否，对于行情，简希都会时刻关注，并在第一时间给予投资者技术面和消息面的支持。需要的投资者可以添加黎简希q-q1727265087薇莘jian9434黄金白银喊单群188964664验证ljx，在线共同探讨。 黎简希：黄金6-13技术面解析 黄金，操作需要遵循原则，首要的就是顺势，因为顺势操作有无限可能，反观从1295开始的调整，小时线一直震荡下行，有时候也有震荡，但最终都是下跌，所以我们能不能按照顺势的原则，将空头进行到底，空到止损为主，这一波下跌规律性很强，现在暂时还没有触及1260非农起涨点支撑，当前虽然慢节奏下跌，但谁也不能保证后面会加速，1270周一高点是多空分水岭，在这之下一直看下跌，如果突破上升，那么在加息之前应该就不会再跌了，话说昨天欧盘反弹没上去，美盘小时线反弹也仍然回落，当日线继续收阴之后，短线就还有调整需求，不确定的是节奏问题，如果今天继续小跌，那么可能在1260一带就会获得支撑，今日操作黎简希建议仍以高空为主! ---操作建议--- 激进者1265-66附近进空，止损1272，目标1258-60附近; 稳健待破1263反弹至1264-65附近空，止损目标不变。 到位出局，反弹再接空! 由于文章推送时效性，以上操作建议仅供参考之用，若想了解更多后市分析，请在线联络黎简希q-q1727265087薇莘jian9434黄金白银喊单群188964664验证ljx。 美联储加息对黄金走势有什么影响 在其他条件不变的情况下，加息对于美元是好事。能帮助美元相对于其他外汇升值。因为投资美元的利润提高，所以对于美元的投资需求会提高，因而价格也会提高。同时，美元与黄金又成负相关关系，美元看涨时，黄金就会看跌。 美元是当前国际货币体系的柱石，美元黄金同为最重要的储备资产，美元的坚挺和稳定就消弱了黄金作为储备资产和保值功能的地位。对于黄金来说如果其他条件不变的情况下是坏事，首先美元本身作为一个投资是投资黄金的替代。 另外加息本身会减少市场流动性，降低所有其他资产的需求，包括黄金。不过一般加息是为了应对通货膨胀的，而黄金投资是预防通货膨胀的一个很好投资，所以我们经常会看到黄金上涨和加息是在同时的。 现在黄金空头趋势已经走了一段时间了，即使有美联储加息在后，但我相信市场上总会有人在这样的行情中想要过一把抄底的瘾，甚至想要一夜翻仓，我只想说，不要做梦了，我再强调一遍，不要投机去抄底，在加息数据扎堆的非常时刻不要激进，要稳健!行情呈弱势，空头强劲，说了多少遍!!市场的深度不要用想当然的眼光看，还是那句话：“顺应趋势，紧跟市场”，很多人都明白这个道理，可行情来时，总会不理性。 文|黎简希 指导扣扣1727265087/薇莘jian9434 部分新闻资讯内容摘自网络资，文章内容仅供参考，不构成投资建议，若投资中遇到任何问题或需获知更多技术交流心得、投资咨询、实时策略可搜黎简希。

