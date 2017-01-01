[技术分析] 黄金白银原油投资亏损是常事，不懂为何是蠢事 [复制链接]

黄金白银原油投资亏损是常事，不懂为何是蠢事

投机的竞技始终是世上最具魅力的游戏,但是这样的游戏愚蠢的人不能玩,懒得动脑筋的人不能玩,情绪平衡不佳的人不能玩,妄想一夜致富的冒险家更加不能玩,否则他们都将穷困潦倒至死。任何有心想从事投机的人都应该将投机视为事业,而不是像许多人一样把它当成纯赌博。

总结亏损单的形成无非以下四大原因:

一、看错方向。入市后行情没有按预期的走，而是直接扑向止损。

二、止损位不合适。行情没有直接按预期的走，而是先杀了个回马枪后才又回头走向止盈，但这个回马枪打掉了止损单。

三、入市价不不合适。入市属于逆市，或是虽顺势但入在了短期冲得过急的时候，行情的反扑空间很大，止损被迫放得很大，寄希望于行情不反扑或小反扑，不如愿时只好在心理压力过大的情况下提前止损了事。

四、止盈盘放得过远。行情因各种原因未能到达预测的止盈位就回头并反转扑向止损或吊在半空。灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774

解决之道：

问题一：

单边市时顺势而为，重要阻力或支持位时谨慎从事；振荡牛皮市时干脆休息或在上下突破位处挂单。

问题二：

1、止损位要有技术根据，或前期高点或趋势线，并根据市道再留5至30点不等的余地，正常单边市可以少留，冲得过急的单边市和振荡市应多加。

2、复合止损，部分仓位加点，部分仓位不加。

3、设追击止损，提高盈利的可能性。

问题三：

1、市价不合适千万不要强行入市，预测突破点，并参照突破点打埋伏入市。

2、突破点的预测要看一下短期K线，找出有价值的阻力或支持位。

问题四：灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774

1、止盈位要有技术根据，或前期高点或趋势线，并根据市道再留5至30点不等的余地，正常单边市可以少留，冲得过急的单边市和振荡市应多加。

2、复合止盈，部分头寸先止盈。

3、追击止盈。

4、下单时应预测到达止盈的时间及转势的条件，两个之中一个有一个已满足却未盈利，应重新考量盘面，视同交易完成下新单，重订止损止盈位，甚至考虑先平仓出局。

合理有效的掌控消息面，以趋势做单，不求单单盈利，只求稳健盈利、稳健给单，制定好做单方案，掌握好趋势抓住每波大行情，获得一个长期稳健的盈利!

佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。

我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师