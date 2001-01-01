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[技术分析] 覃汐妍：6月13美联储加息机遇与风险并存，黄金市场严阵以待 [复制链接]

黄鹭盈

红豆币
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发表于 2017-6-13 15:12:04 |显示全部楼层
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　　覃汐妍：6月13美联储加息机遇与风险并存，黄金市场严阵以待

　　近来黄金市场风起云涌，上周四的三大超级事件仍记忆犹新，美联储议息就紧随其后，隆重登场!这对投资者来说是机遇也是挑战!一潭死水是无趣又绝望的，只有波涛汹涌的大海才更能蕴育生机与活力。黄金市场同样如此，波动才能造就机会，把握机会方能创造财富!
　　

　　目前市场对加息之后黄金的走势呈两极分化，看空与看多的兼而有之，各种言论争执不休，看得人眼花缭乱。笔者想说的是，投资者姑且看看做个参考即可，具体如何还得以议息会议后的事实说话，到底是鸽派加息还是鹰派加息，我们拭目以待。
　　但对于加息之前的空白期，市场的看法却又普遍一致，黄金承压，空头占优，这是加息事件本身决定的，也是基本面。那么技术面上看，日线级别，隔夜金价下破20日均线支撑，并录得四连阴。指标上，MACD绿色动能柱初现，双线存死叉风险，KDJ指标向下。4H级别来看，若金价跌破50日均线1260美元，可能进一步向1250美元回调。因此实盘操作上，覃汐妍建议投资者目前以短线高空策略为主，上方阻力位看1270一线，下方支撑看1260一线，具体交易点位以盘中实时给出为准，投资者可关注覃汐妍薇信：LLY464，详细了解。
　　撰稿人：覃汐妍

黄金市场, 美联储

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