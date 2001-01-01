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[实战看盘] 柳闵妍：6月13市场焦虑等待议息结果，黄金多空以短线支撑 [复制链接]

柳闵妍

红豆币
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发表于 2017-6-13 15:01:53 |显示全部楼层
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　　柳闵妍：6月13市场焦虑等待议息结果，黄金多空以短线支撑


　　三连阴之后，市场期待黄金反弹到来，昨天黄金行情走势上总体偏空头，日内再次刷新前低至1263.4一线。获得短线支撑，早盘开盘后金价保持区间震荡行情，最高上涨至1270一线，最低下探至1265，区间震荡至欧盘尾声美盘初期行情表现活跃。但是，运行空间极度狭小。意在等待市场消息面给予操作动力，然后做出方向性选择!
　　


　　技术面上， 从黄金日线图上看，黄金三日连阴后，收盘再次收出一根小阴线，且低点在不断下移，整体下行趋势不变，指标上，布林带继续收口，短期均线死叉向下，MACD双线向下初步死叉，空头能量开始放量，做空继续很明显。目前K线下破布林中轨支撑，中期金价仍偏下行;小时上看，布林带开口朝下，金价震荡下行，短期均线死叉向下运行，空头趋势保持不变;综合来看，黄金目前整体空头强势，日内操作上我们还是保持高空思路不变，但由于美联领储会议临近，市场目前持谨慎态度，预计短期下行空间比较有限。盘面继续保持纠结整荡整理，操作上还是高沽为主!因为目前盘面处于整荡整理，所以操作上不要过于贪，有利润短线尽量锁定利润，等待美联储加息事件揭晓以后，再做大空间利润操作!面前保持短线思维，获利就好!
　　实盘操作 建议参考;1269点做空，1272点止损，1260点止盈!
　　柳闵妍专业成就品质，实力铸就信誉。金融领域，博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助，柳闵妍W信VL5523欢迎您的加入。

　　撰稿人：柳闵妍


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