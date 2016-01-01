[技术分析] 程紫曦：6.13原油冲高回落API提前布局，后市还会涨么？多单解套 [复制链接]



程紫曦：6.13原油冲高回落API提前布局，后市还会涨么？多单解套



世界上唯一可以不劳而获的是贫穷，唯一可以无中生有的是梦想，没有哪件事，你不付出就会有结果，世界虽然残酷，但只要你愿意走，总会有路，看不到美好是因为你没有坚持下去，前进就不必遗憾，若美好，叫做精彩，若糟糕，叫做经历，交易永远也不可能一帆风顺，有得就有失，有赢也有亏。



程紫曦：原油小幅反弹，API提前布局

周一（6月12日），逢低买盘为油价从上周的暴跌中反弹创造了条件，原油期货价格收盘上涨。NYMEX7月份交割的WTI原油期货价格上涨25美分或0.6[%]，报收于46.08美元/桶。ICE8月份交割的布伦特原油期货价格也上涨14美分或0.3[%]，报收于48.29美元/桶。北京时间周二，OPEC将公布月度原油市场报告，投资者需要重点关注该组织的产量水平以及全球原油库存状态。另周三凌晨04:30将公布美国至6月9日当周API原油库存。



程紫曦czx485分析：原油显然还没从上周暴跌走出来，近日持续低位震荡，昨日小幅反弹，但还是被压制，显然原油目前市场并不看好有多大的张福，晚间API报告，上周利多原油，今日有极大可能性再次利多原油，紫曦预计今晚原油重复昨晚趋势逢低冲高，建议低多为主，高空为辅。



程紫曦：原油技术面

从日线图来看，连续两日的横盘调整，空头力量在减弱，而且上周在V形走势触底后关键位置收阳，目前得以3连阳，空头走势逐渐减小，有筑底反弹的迹象。从4小时图来看，目前已经有止跌企稳的迹象，当前价格在45-47区间震荡，空头力量在减弱，多头力量在加强，从一小时图来看，低点在不断抬升，高点在不断地创新高的多头趋势正式形成，打破下降趋势线，短期将会进行反弹，日内短线上方重点关注47一线压力位，下方关注45.7、45.0一线支撑位，日内操作紫曦建议以回落做多为主，高位遇阻短空为辅。回落45-45.6一线附近可分批建仓布局中长线多单。V-xin：czx485。



原油操作策略：

1、45.7-45.5附近多单进场，止损0.3个点，目标46.3、46.6

3、46.7-46.8附近空单进场，止损0.3个点，目标46.3、46.0



程紫曦：原油多单如何解套

不管什么行情,总是有人套单,无论是震荡行情还是单边行情,既然套单了,首先不要慌,在第一时间有没有顺势做单?套单解套其实没那么复杂,套单了不要死扛又不顺应趋势进场,设止损!否则这是致命的!让自己套单就是不给自己留后路!损了再来下一单的操作,吃一堑长一智,机会随时在,小损一单来避免被深套,这才是理智者之为.下面程紫曦老师说说原油多单解套方案:

1、多单被套：稳健等反弹46.3附近出局，激进等反弹到46.5出局

2、锁单：轻套者46.5附近出多留空，长线锁单等待45.8支撑的情况

总结：我们做单的原则是永远不要套单,为什么呢?因为套单了就很被动,一方面是心理上有压力,不敢进行下一单的操作;另一方面是仓位占用后影响进一步的回本操作.被套后要做的是什么?首先是判断行情强弱,若不能获利出来,那就果断止损;同时要冷静地判断出接下来行情的走势;而最重要的一点是,止损后不要畏首畏尾,错过良好的回本获利机会!



程紫曦寄语：路灯和我之间，究竟谁是谁的过客？行情和你之间，究竟谁是谁的反向？我和你之间，谁是谁生命的点缀？若你没有经历过涨跌的切换，就不要来批判我行情的好坏。你会发现，唯一对自己不离不弃的就是影子，交易策略的改变，解释永远都是多余，理解的人不需要，不理解的人没必要，跟随的人才知道！





