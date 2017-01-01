[聊股沙龙] 沈梓绮：黄金连跌四日美储决议能否助攻黄金空头五杀？精准翻仓策略 [复制链接]

沈梓绮：黄金连跌四日美储决议能否助攻黄金空头五杀？精准翻仓策略



现货黄金已经连跌了四个交易日了，除了英国大选梅姨有望组阁成功的打压因素以外，更多的在于本周美联储即将再度开启加息按钮，市场提前出现了“卖预期”。但是，是否会在决议当天出现“买预期”的模式，更多的要取决于美联储究竟讲了啥。沈梓绮预计在决议之前，“卖黄金”不会有太多的变化。



基本面分析：美联储决议之前，黄金恐维持“卖预期”



周一(6月12日)并没有风险事件以及经济数据指引，黄金小幅收跌，日线图上录得“四连跌”，勉强守于1260美元/盎司附近。不过由于美联储决议的渐近，市场对黄金恐怕会维持“卖预期”，要想回到1270/80美元/盎司的水平位，难度很大。反而很有可能在决议之前去下探1245/50美元/盎司一带的支持。



除了美联储即将加息这个利空因素之外，目前市场的地缘**避险情绪较前两周有明显的回落。之前一直喊着要提前大选的意大利民粹政党“五星运动”地方选举失利，几乎在所有主要城市都没有进入2轮选举。受此消息影响，该国10年期国债收益率跌至1月以来最低位。



沈梓绮行情评析：本月上旬，意大利五星运动党要求立刻举行全国大选。另有报道称本月初意大利各政党曾对选举改革进行协商，梓绮预计意大利大选最早将被安排在今年9月，和德国大选同时进行。这则消息引发意大利国债券收益率上涨，股市价格下跌。投资者担心2017年选举可能会导致意大利也出现悬浮议会，或者是让这个不利于市场走势的反建制五星运动党取得大选胜利。



黄金行情分析：



美盘跌破1264一带新低位置，我想很多朋友可能直接追空操作，然黄金快速拉升很有可能导致刚好扫损再下跌的格局，这也是在重要消息面和技术变盘线位置非常容易产生的一个洗盘现象，因此沈梓绮建议在交易中需要严格遵照一个结构化交易和方向性的策略入场，不能在震荡中来来回回上下扫单，昨天看似只有几个美金的波动，但是很多朋友追涨杀跌的心理总是存在。最多打损一单的行情，却被弄的扫了好几单那就划不来。另外对于这种变盘线的行情，我们也着重强调过：除了不频繁交易，就是仓位的控制应该控制在最低仓位，越是不明显的行情我们就不要重仓孤军深入，而应该是做一个试错行情的穿插交易，这样不会伤筋动骨！而昨天由于趋势的影响，我们只在高位1269/70制定进场点位，两次空单均获得利润，低位均没考虑。



从技术面上看，周线在冲高回落之后目前下方短期支撑在60周期均线1258一线。日线布林带进一步缩口，并且昨日在绿三兵之后继续以阴柱收尾并且突破布林带中轨，上方强压位在均线粘合处1274附近，短期支撑则在60日均线的1258附近。附图指标同样也是呈现空头发散，目前趋势已经由强转弱。4H级别，布林带三轨向下呈现震荡下行格局，短周期均线在1266-1267一线粘合，并且均线逐渐走平，但价格在突破1265支撑位之后并没有出现延续下跌，说明下方支撑还是较强。但从目前大周期跌势来看，还会有继续下探的风险。



综合来看，日内目前走势暂时保持昨天的区间进行操作，但由于走势偏弱club9081建议尽量以高位空为主，上方关注1270-72阻力点，重点1274，下方关注关键支撑1258/60。空单进场可以考虑在靠近1269/70进行，止损1274，目标下看1264/63；下方选择多单可以靠近1260附近轻仓进场部分多单，今天如果下方突破1258，1260附近的多单我们就可以放弃，考虑反弹1262附近进场空单，下方看1255-1253。而我们前期1295的中线空单目前已经离目标1250越来越近了，具体针对个人布局策略请单线沈梓绮本人！



黄金交易策略：



1、1266短空止损1270.5目标1258-1256；



为什么要学习做投资？



在物价飞涨，通货膨胀剧烈，银行利息远远跟不上CPI的增长年代。据金融行业统计，如果你现在有一百万在银行，十年以后，只相当于60万的价值，就因为CPI上涨，以每年5%递增，你将会损失40万。所以有必要做合理的价值投资，一方面可以做到规避资金贬值损失，同时还能让资产保值增值。



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