[技术分析] 杨逸庆：6.13黄金继续震荡待利率决议，原油突出重围？ [复制链接]

你不变，时代在变！你不变，环境在变！你不变，市场在变！你不变，就是下一个淘汰者！时代的脚步不管你接受不接受都要到来，无需你同意，也不用跟你商量！该来的总是会来！该走的总是会走！既使你不相信，危机已经来临；既使你没睡醒，现在已是黎明；既使你不承认，商机依然存在；既使你不参与，精彩仍将继续！最后还是希望各位投资者认真的看完笔者杨逸庆老师这篇文章能够真正的获得收获，有需要的投资者可搜.索笔者杨逸庆老师朋友圈yyq4818与我交.流。



消息面：



北京时间周二，OPEC将公布月度原油市场报告，投资者需要重点关注该组织的产量水平以及全球原油库存状态。另周三凌晨04:30将公布美国至6月9日当周API原油库存。



另外，市场的关注点已经转移到了美联储的超级会议。尽管近期经济数据疲软，但加息似乎已板上钉钉。围绕此次会议对黄金的影响也有不同看法。CMC Markets高级市场分析师泽斯基（Colin Cieszynski）表示，市场已经预计到鸽派加息，黄金此前测试1300美元略下方关键阻力已表明黄金反应超前。不过，Gold Newsletter分析师伦丁（Brien Lundin）则称“如果美联储一如预期加息，空头平仓将缓解黄金面临的部分卖压。”



总的来说，贵金属市场在美联储会议前的走势目前还是比较平静的，但后期美联储加息投资者需重点关注市场变化！大家可持续关注杨逸庆老师建议，天加薇#芯yyq4818。企-鹅：166-9760-141关注最新行情最新动态走势。及时了解市场资讯，把握大趋势行情助你稳健获利！



黄金技术分析：



市场受英国大选的影响，英镑上周迅速下跌，提振美元，使得美元一路气势如虹，黄金承压，日线收得三连阴，收得三连阴后的黄金并没有延续跌势，周一最高也是反弹到了1270附近一线，截止目前也是一直处于窄幅区间震荡的状态。而昨天我在1270直接做空，1264附近亦是完美出局。黄金上周五在英国大选结果出炉后连续第三日下挫，昨天美市盘中最低下探至1264一线附近，早间开盘冲高1270美元后开始回落。目前走势先看布林带中轨1270的压制，亚欧盘没有新高，那么就以1270继续看回落，下方新低，看1258-1260。综合分析，今天黄金的思路偏空，所以在操作上要以反弹空为主，尽量等比较稳健的点位，白盘就先关注1270-1272这里，上破之后看1275。在英国大选投票期间，市场上并没有大的反响，黄金也没有受到明显的影响，一直以震荡回落的走势下行，目前英国大选已经结束，本周重点关注美联储加息的决议，在加息真正的落地前，黄金的短期空头趋势难改变，所以操作上杨逸庆朋友圈yyq4818仍以反弹做空为主，关注上方1272-1270一线压力，下方关注1258一线支撑.



黄金操作建议：



1.黄金反弹1270-72美元做空，止损在1275，目标下看1266-64，下破看1260美元.



2.黄金回踩不破1260-1264美元做多，止损在1254，目标上看1270-75美元。



原油行情分析：



昨日原油逆势反弹，最高触及46.71一线，早间建议进场的空单小损出局，之后转变思路回调做了一波多单，小赚出局，昨日日线收取上影长而实体较短的阳柱，形成两连阳。昨天虽然反弹冲高后回落，但是对走势上造成的影响是，价格为近一周以来再次突破上方MA5均线阻力，目前价格运行于MA5和MA10均线之间，这一次如果突破MA10均线，那么局面将会出现很大的改观，晚间本人给出45.8一线做多的策略也完美符合行情走势，目前处于小幅获利的状态。附图MACD绿柱动能再度缩减，KDJ指标在低位区向上拐头即将形成金叉。原油4小时图上我们可以看到，布林带收口，5日均线与45.70一线上穿10日均线形成金叉向上运行，价格由于强势反弹突破布林带中轨一线，附图指标MACD快慢线金叉向上，红色动能柱持续放量，KDJ三线持续向上发散；今天需要关注的是欧佩克月度原油报告，对多头的反攻有重大引导作用。笔者杨逸庆建议今日短线操作上，保持反弹做空为主，回调做多为辅的思路不变，上方关注46.8-47.0美元的阻力，下方45.3-46.0美元的支撑。



6.13原油操作建议



1、46.8-47.0美元分批做空，止损0.3美元，目标46.2-46.0美元，强势破位看45.5附近；

2、45.3-45.5美元分批做多，止损/0.3美元，目标46.3-46.5美元。，破位看46.8美元附近；



具体细节可以与杨逸庆本人来探讨，不建议自己盲目跟进，有套、单的投资者朋友可以佰渡搜.索杨逸庆交流。



解套方法：



1、长线解套。投资者看准了大趋势（比如行情看涨），单子套在小趋势（行情走出一波下探），可以先止损了结，然后在较低的价位再进这样可以赚取一段差价，同样可以获取大趋势的利润，减小小趋势带来的爆仓危险。



2、短线解套。如果投资者对行情的判断完全失误，这时候就应该果断平仓以免价格继续单边波动而遭受更大损失.处于单边行情中短期投资者持有的时间越长给投资者带来的损失也将越大.



3、轻仓解套（也适用大资金的投资者）。即随点位下挫幅度扩大反而加码买进多单，利用手上闲置资金摊低成本，以待价位回升。其优点是不管套得有多深，只要操作得当一有反弹即可解套。



4、波段解套。该方法适用于各种市场阶段的被套情况，尤其适用于震荡行情，主要是依靠股价上下波动，利用波动价差解套。该方法的理念是低买高卖，高卖低买，逐步降低成本，缩小亏损。其优点在于操作手法变换多样，不拘一格，主动出击，如果操作得当，解套速度快。缺点在于对个人时间、精力、能力要求较高，频繁操作有一定的成本压力，操作不当也容易造成更大的亏损。需要有时间，有精力，有技术的专业认识指点。大家可持续关注杨逸庆老师建议，天加薇#芯yyq4818。企-鹅：166-9760-141关注最新行情最新动态走势。及时了解市场资讯，把握大趋势行情助你稳健获利！



逸庆寄语：



盛年不重来，一日再难晨，及时宜自勉，岁月不待人，转眼间在金融投资市场拼杀已经数年，回首过去，我们收获的是喜悦，沉淀的是睿智，感受的是金融市场的步步惊心，运筹帷幄，决胜千里；展望未来，我们充满自信，怀抱感恩，经历过风吹雨打必然让我们更加适应市场的跌宕起伏。本周数据也不少，周三EIA和欧佩克月度原油报告，加上次日的美联储利息决议都是很好的机会，希望届时大家一定要关注，能把握住的一定不要放过，宁可抓住了做错了可惜，也不让自己没抓住后悔空叹息。



本文由杨逸庆独家撰写，因各平台点位差异，以及网络发布的延时性，操作建议仅供参考，请做好风险控制，具体操作方案以杨逸庆朋友圈yyq4818实时策略为准。入市有风险，投资需谨慎。