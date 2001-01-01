邹瑾伶：6.13央行超级周黄金跌跌不休将到头？黄金原油操作建议 [复制链接]

邹瑾伶：6.13央行超级周黄金跌跌不休将到头？黄金原油操作建议



理财之路很漫长，一个人需要究其一生去探索。分析师是理财之路的最好的向导，你可以不理会他给出的方向，那么势必要在这条路上多走很多坎坷。而术业有专攻，这方面，分析师一定是最专业的，让你明白在这个市场每一次的选择，有何依据。一次正确的选择，就是人生一次重大转机！一次正确的尝试，就是人生一次重要的机遇！投资理财不是一朝一夕的事，前期的亏损，不代表后期的亏损;前期的获利，也不代表后期的获利。



市场永远是对的，套单的朋友其实市场给了你很多机会小损甚至小赚出局，但是你们总是舍不得这个小损，总是想着已经在反弹，是的，可能市场配合果然反弹了，你又想着还得涨，还可以再赚一点，就这样一直舍不得出，结果一落千丈，你越陷越深，其实这就是人的本性，就拿马斯洛理论来说，一个人满足了生理需求，就会开始追求安全需求;达到安全需求，就会追求社交需求;达到社交需求，就会开始追求尊重的需求、自我实现的需求;人的欲望是无止尽的，这样有好有坏，就是因为有了欲望，所以你才不断的追求，不断的进步;但是你套了单，就证明你在逆市行走，显然不行，该果断的时候就得果断，不要抱着侥幸的心理，小损失是为了迎接更好的行情。



黄金行情回顾



来，告诉瑾伶，昨日行情你把握住了，策略瑾伶在朋友圈已经公布了，周一送给大家的福利，这波没跟上的就不要怪我没给你喊单了，昨天一个震荡行情，找好压力点和支撑点很好操作，早间1269.5空单，这单关注我，信任我的人都做上了，瑾伶通知1265小幅获利出局，晚间瑾伶通知1270附近空单进场，止损1274，目标1264-63，这一单早间在交易计划公布了，日内进场点位很多，给大家的福利单不知道多少人跟上了，晚间行情怎么样？空单直接止盈。再次恭喜跟上操作的朋友。我希望有更多的朋友参与进来。这个市场我不能承诺百分之百的盈利，但是，我相信通过大家的努力，大家对我的信任，这个市场就能做到更好。



黄金原油消息面解读



上周黄金从近1300美元/盎司附近，大幅回撤30美元左右，让多头们明白了什么叫“大起大落，一场空”的滋味。市场仿佛练就了“金钟罩铁布衫”，根本没把风险事件当回事，而英国zheng.fu本周可能还有“幺蛾子”爆出，欧洲那边也不省心，此外，黄金市场还将迎来月度最重磅事件——美联储决议；而原油方面油价在连跌3周之后，受空头回补技术性因素的影响，本周一开盘震荡微涨，本周OPEC月报和IEA月报重磅来袭，投资者可据此进一步确认OPEC的原油产量水平和油市再平衡进度。



一波还未平息一波又来侵袭，市场本周再度迎来“央行超级周”。美、英、日三大央行轮番登台表演，美联储6月加息与否尚未落定、英国大选后的央行首次表态、日本央行备受关注的经济预期，这三项消息的公布将成为本周新一轮的焦点主角，然而美联储加息还是市场主导的方向。届时北京时间周四凌晨02:00，美联储将公布利率决议及政策声明，耶伦将在02:30召开新闻发布会；同日19:00，英国央行也将公布利率决定及会议纪要；周五11:00，日本央行将公布利率决议及政策声明。这时三大央行的货币经济政策即将接连公布，投资者需要系好安全带。



瑾伶观点：在外界普遍预期美联储将会升息下，投资者需要关注最新的点阵图、经济预测，以及耶伦记者会言论，探寻未来加息的步伐。另外法国议会选举也即将来临，大家敬请期待。美联储在本周是否加息，成为了市场上本周的重点事件，美联储如果能在6月分成功加息，那么金价绝对会承压下行。但是由于英国进入了悬浮会议，政局动荡，给金价带来了一定的支撑。届时金价能下跌多少就要看英国的动荡局面给金价的支撑力度有多少了。



黄金走势分析



黄金整体看，日K线出现“三只乌鸦”暗示短线下行动能强劲，金价有望继续下探，当失守20日均线之后下破行情短期有所转弱，配合着三阴线来看空头还有进一步调整。上周黄金大幅下挫收归前期涨幅之后周五最终还是守住了1260关口，周一虽然再次探低，却依旧不过60，那么后市我们就要注意这个止跌点，瑾伶表示看得出来60是一个较强的支撑点，若能守住该位置，则金价仍有机会重拾涨势。黄金目前小时图经过上周的台阶下跌后，短线有所放缓，瑾伶认为随着下方支撑的加强，暂时难出现极弱的下跌，会伴随着反复的震荡，加上本周有美联储加息这一重要决定，在消息面之前走震荡概率很大。瑾伶建议黄金整体趋势偏空，顺势高位做空，后期再看反弹，技术性支撑位1260，阻力位1272。



黄金操作建议



1.建议反弹在1268-1270区域做空，止损1273，下方看试探1260出局；



2.建议下方做多区域在1258-1260，止损1256，上方看1265-1267出局；



原油走势分析



原油从日线图来看，连续两日的横盘调整，空头力量在减弱，而且上周在关键位置收阳线，空头走势逐渐减小，有筑底反弹的迹象。从四小时图上看，布林带张口，K线位于下轨上方，5日均线在46美元处展开压制，10日均线在46.3美元附近提供阻力位，中轨及20日均线在47美元也存在阻力位，下方下轨在45美元提供强力支撑，macd快慢线死叉向下，绿色动能柱开始缩量。那么本周我们即可在47美元下方做空即可。目前来看油价谈筑底还为时尚早，至少要到44关口才会见底。而短期来看油价多次冲刺47.2一线均无功而返，短期激进者在此位置下方布局空单，稳健者可以等到后面反弹46.6-46.8附近布局空单。



原油操作建议



1、建议46.6-46.8附近空单进，止损47.1，目标看到45.2附近，破位减仓持有。



2、建议45.5附近多单进，止损45.0，目标看到46.2附近，破位看到46.5附近。



策略都是总结出来的，对症下药而不是照搬，一次成功很容易，但持续成功就很难。凡是能稳定盈利的投资者，大多是能平静的对待交易中的成功与失败，盈利不骄傲自满，亏损不丧失信心。交易是一门“观阵、布局、用兵、制胜”的战略系统科学，又是融汇“洞察时局、战略决策、执行计划、完成交易”的市场行为科学。要看到、想到、做到、才能得到。与其临渊羡鱼，不如退而结网。失败并不可怕，只要没有放弃，勇往直前，胜利将不会太远。



因各平台点位差异，也因为网络发布的延时性，以上操作建议仅供参考，请做好风险控制，（老师微-信：Z1109jl）具体操作方案以瑾伶老师实时指导为准，公众号邹瑾伶。可搜笔者名片查看更多资料与文章。投资有风险，入市需谨慎。