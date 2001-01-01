[实战看盘] 柳闵妍：6月13加息还未表决，黄金走势震荡上下徘徊 [复制链接]

柳闵妍：6月13加息还未表决，黄金走势震荡上下徘徊 消息面上，美联储将在当地时间本周三(北京时间周四2:00)发布新一期利率决议及货币政策声明。从大的历史区间看，美国联邦基金利率水平还是处于相当低的水平上 。 市场因此广泛预期，只要会前没有重大突发意外情况，美联储将在结束本周为期2天的议息会后将再度提升利率水平，联邦基金利率区间将抬升25个基点，很可能板上钉钉!这一事件将直接导致黄金出现剧烈动荡的走势!鉴于目前处于议息静默期，日内黄金走势还会维持整荡整理状态 。所以 投资者也要耐心等待加息预期明朗，再次开始大手笔操作，鉴于日内行情纠结震荡，可以选择高抛多单，低吸空单的·策略 。





技术上 ： 日线还是向下运行中。日线今日黄金反弹阻力位就是10日均线1270附近。其次阻力位就是短期4日和10日均线1270-1273附近。日线价格有望向1263寻找支撑。故今日空单为主 。小时图像方面来看，均线系统下行中，价格沿着5日和10日均线下行，目前阻力位1270附近所以，反弹遇阻就要选择做空，均线逐步下移，对黄金反弹构成加的压制!可以放弃反弹做多机会，固守高点均线点位做空。

实盘操作建议参考，1268点做空，止损点位1271点，止盈在1260点! 最新消息笔者会在朋友圈（VL5523）中及时给出，敬请期待。

柳闵妍寄语：

投资是金钱的游戏，更是智慧的博弈。机遇和风险如影随形，成败只在一念间。智者，风险也是机遇;愚者，机遇也是风险。

撰稿人：柳闵妍

