[技术分析] 程紫曦：6.13耶伦登场，黄金白银即将暴涨暴跌，黄金多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.13耶伦登场，黄金白银即将暴涨暴跌，黄金多单解套



态度决定了苦与乐，观念决定了成与败，做人越简单，交易就越宁静。许多时候，宁愿被逆势阵亡，也不愿自我反省。一滴墨，可以污浊一杯水，难以浑浊一条河，因为心大方能容纳;一句话，可以破坏一时的心情，难以决定人的一生，因为命运在自己的手中;一次意外，可以让步履沉重，难以销蚀执著的追求，因为活着，因为坚强。



程紫曦：美联储即将来袭，黄金即将暴涨暴跌

上周，金融市场遭遇了“超级星期四”的血洗，英国大选飞出了黑天鹅，对黄金形成压制。紧接着，英国首相梅宣布脱欧谈判仍将按原定计划在10日内(6月19日)启动，保守党将在北爱尔兰民主联盟党的支持下执政。该消息令市场避险情绪缓解，与此同时，中东的地缘风险仍在持续发酵，黄金则持续走跌，几乎回吐6月2日非农数据公布以来的全部涨幅。国际现货黄金6月9日当周累计收跌12.50美元，跌幅0.98%，收报1266.40美元/盎司，最高上探1295.74美元/盎司，最低下探1264.24美元/盎司。

本周市场又将迎来美联储决议，在6月的决议之上，美联储很可能会升息，而且在这次决议上，美联储会公布最新的经济预期，美联储主席耶伦也会登台亮相。本周四就是美联储利率决议结果公布的日子，如果按照市场预期一样美联储加息，那么随着加息落地，黄金空头力量大减，金价将和3月份一样开启大涨行情。而如果美联储不加息，那么黄金的利空反而会瞬间变为利多因素，刺激金价大涨，因此本周黄金价格将会有较大的概率会出现大涨的行情。根据当前金价所处的位置，反转点位很可能就是在1260美元处。美联储即将来袭，本周的市场更精彩。



程紫曦总结：美联加息步伐临近，金银也开始蠢蠢欲动，昨晚迎来小幅下探回落，随着美联储决议日期渐进，预计金银会慢慢扩大区间为后市铺垫，紫曦czx485预测无论加息是否，金银都会迎来暴涨暴跌。



程紫曦：黄金技术面分析

黄金4小时贴着10日均线承压震荡，横盘慢跌的节奏。过渡消化了支撑的强度。昨晚尾盘几乎是横盘渡过。那短线今天可能还会有惯性的低点。小时图台阶震荡下行未能改变，目前处于1270下方极弱运行。反弹站稳1270才能打破弱势转为震荡。小周期整体依然偏空一些，未出现止跌形态之前，过早看多容易被慢跌洗盘。故操作上稍微被动了一点。短期处于多空争夺点区域。操作上暂时先看小周期图轻仓先尝试跟空，做多的话等盘中出现止跌形态后再安排。今日操作短线先在1270之下适当看空。上方压力暂且看向1272，下方支撑1260；短线操作建议以反弹高空为主，低多为辅。



黄金操作策略：

1：反弹1270介入空单，下看1264-62；止损5个点；

2：1259不破做多，反弹看1268-70；止损4个点。



程紫曦：白银技术面分析

白银在上周连续三天收阴，短期的空头趋势形成，且在日线上布林带中轨目前已经跌破，同样以4连阴大阴柱收市，KDJ指标死叉向下运行，MACD绿色能量柱放量，空头趋势非常强劲；目前从四小时图上看，K线在布林带下轨附近运行，MACD绿色能量柱放量，运行在0轴下方；从盘面上看今日重点关注上方阻力位17.0、17.2一线附近，下方支撑位关注16.6、16.3一线附近，短线操作紫曦建议以反弹高空为主。



白银操作策略：

1、17.1附近一线空单进场，止损0.2个点，目标16.8、16.6

2、16.6附近一线多单进场，止损0.2个点，目标16.9、17.0



程紫曦czx485：黄金多单解套

1.套在1277一线多单的朋友，程紫曦在这里分析一下黄金的特性，黄金要么长时间震荡，要么就是单边行情。虽然1277附近是一个支撑位，但在明显看空的趋势当中，逆势单要做就一定要带止损，震荡转向单边往往就是一瞬间的事，天下掉下来的铁饼一定要用手接吗？会死人的，控制风险，让金子落地企稳了再去捡不好吗？话说回来，这个点位的多单所幸套的不深，可以选择低位补仓，反弹出局；

2.套在1281一线多单的朋友，处理方式与第一点一样，但是由于被套已经超过十美金，还请做好小损出局的准备；

3.套在1294最高点多单的朋友，由于被套已经接近三十美金，这里万景恒先强调，不要锁仓，不要锁仓，这时候如果你锁仓在没有消息面的刺激下很容易造成天地锁。但是说白了，这个点位的多单想要获利基本是不可能的，程紫曦建议低位补仓逢高减仓慢慢挽回损失。



程紫曦寄语：愿所有的等待，到最后都会不期而遇。只要你愿意等。就像雪国等待天晴，像我们等待止盈。等风也等你!有一种等待叫宁缺毋滥，有一种期待叫走出震荡。在暴涨暴跌的行情中，想必很多人抓住了机会，也或许有人错失了机会。不管怎么样，市场一直在这里，只要你还在这个市场上，你的坚持，你的等待终将会迎来意外的收获，今天的获利代表不了明天，今天的亏损也延续不到明天。





程紫曦：6.13耶伦登场，黄金白银即将暴涨暴跌，黄金多单解套



态度决定了苦与乐，观念决定了成与败，做人越简单，交易就越宁静。许多时候，宁愿被逆势阵亡，也不愿自我反省。一滴墨，可以污浊一杯水，难以浑浊一条河，因为心大方能容纳;一句话，可以破坏一时的心情，难以决定人的一生，因为命运在自己的手中;一次意外，可以让步履沉重，难以销蚀执著的追求，因为活着，因为坚强。



程紫曦：美联储即将来袭，黄金即将暴涨暴跌

上周，金融市场遭遇了“超级星期四”的血洗，英国大选飞出了黑天鹅，对黄金形成压制。紧接着，英国首相梅宣布脱欧谈判仍将按原定计划在10日内(6月19日)启动，保守党将在北爱尔兰民主联盟党的支持下执政。该消息令市场避险情绪缓解，与此同时，中东的地缘风险仍在持续发酵，黄金则持续走跌，几乎回吐6月2日非农数据公布以来的全部涨幅。国际现货黄金6月9日当周累计收跌12.50美元，跌幅0.98%，收报1266.40美元/盎司，最高上探1295.74美元/盎司，最低下探1264.24美元/盎司。

本周市场又将迎来美联储决议，在6月的决议之上，美联储很可能会升息，而且在这次决议上，美联储会公布最新的经济预期，美联储主席耶伦也会登台亮相。本周四就是美联储利率决议结果公布的日子，如果按照市场预期一样美联储加息，那么随着加息落地，黄金空头力量大减，金价将和3月份一样开启大涨行情。而如果美联储不加息，那么黄金的利空反而会瞬间变为利多因素，刺激金价大涨，因此本周黄金价格将会有较大的概率会出现大涨的行情。根据当前金价所处的位置，反转点位很可能就是在1260美元处。美联储即将来袭，本周的市场更精彩。



程紫曦总结：美联加息步伐临近，金银也开始蠢蠢欲动，昨晚迎来小幅下探回落，随着美联储决议日期渐进，预计金银会慢慢扩大区间为后市铺垫，紫曦czx485预测无论加息是否，金银都会迎来暴涨暴跌。



程紫曦：黄金技术面分析

黄金4小时贴着10日均线承压震荡，横盘慢跌的节奏。过渡消化了支撑的强度。昨晚尾盘几乎是横盘渡过。那短线今天可能还会有惯性的低点。小时图台阶震荡下行未能改变，目前处于1270下方极弱运行。反弹站稳1270才能打破弱势转为震荡。小周期整体依然偏空一些，未出现止跌形态之前，过早看多容易被慢跌洗盘。故操作上稍微被动了一点。短期处于多空争夺点区域。操作上暂时先看小周期图轻仓先尝试跟空，做多的话等盘中出现止跌形态后再安排。今日操作短线先在1270之下适当看空。上方压力暂且看向1272，下方支撑1260；短线操作建议以反弹高空为主，低多为辅。



黄金操作策略：

1：反弹1270介入空单，下看1264-62；止损5个点；

2：1259不破做多，反弹看1268-70；止损4个点。



程紫曦：白银技术面分析

白银在上周连续三天收阴，短期的空头趋势形成，且在日线上布林带中轨目前已经跌破，同样以4连阴大阴柱收市，KDJ指标死叉向下运行，MACD绿色能量柱放量，空头趋势非常强劲；目前从四小时图上看，K线在布林带下轨附近运行，MACD绿色能量柱放量，运行在0轴下方；从盘面上看今日重点关注上方阻力位17.0、17.2一线附近，下方支撑位关注16.6、16.3一线附近，短线操作紫曦建议以反弹高空为主。



白银操作策略：

1、17.1附近一线空单进场，止损0.2个点，目标16.8、16.6

2、16.6附近一线多单进场，止损0.2个点，目标16.9、17.0



程紫曦czx485：黄金多单解套

1.套在1277一线多单的朋友，程紫曦在这里分析一下黄金的特性，黄金要么长时间震荡，要么就是单边行情。虽然1277附近是一个支撑位，但在明显看空的趋势当中，逆势单要做就一定要带止损，震荡转向单边往往就是一瞬间的事，天下掉下来的铁饼一定要用手接吗？会死人的，控制风险，让金子落地企稳了再去捡不好吗？话说回来，这个点位的多单所幸套的不深，可以选择低位补仓，反弹出局；

2.套在1281一线多单的朋友，处理方式与第一点一样，但是由于被套已经超过十美金，还请做好小损出局的准备；

3.套在1294最高点多单的朋友，由于被套已经接近三十美金，这里万景恒先强调，不要锁仓，不要锁仓，这时候如果你锁仓在没有消息面的刺激下很容易造成天地锁。但是说白了，这个点位的多单想要获利基本是不可能的，程紫曦建议低位补仓逢高减仓慢慢挽回损失。



程紫曦寄语：愿所有的等待，到最后都会不期而遇。只要你愿意等。就像雪国等待天晴，像我们等待止盈。等风也等你!有一种等待叫宁缺毋滥，有一种期待叫走出震荡。在暴涨暴跌的行情中，想必很多人抓住了机会，也或许有人错失了机会。不管怎么样，市场一直在这里，只要你还在这个市场上，你的坚持，你的等待终将会迎来意外的收获，今天的获利代表不了明天，今天的亏损也延续不到明天。









