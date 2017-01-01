6.13加息逼近黄金再创新低多头无力？灿芸小课堂 [复制链接]

6.13加息逼近黄金再创新低多头无力？灿芸小课堂

所谓成功的交易=严格的心态控制＋正确的资金管理＋过硬的技术功力。

黄金已经4连阴，这次4连阴是日线1295头部在起作用，同时也是因为科米证词落空，欧洲央行宣布维持宽松货币政策，英国大选出现罕见悬浮议会大跌市场，也是投资者普遍即将到来的周四美联储利率决策，美联储将会宣布加息所致。

早盘黄金再破新低，到达1262.8迅速拉起，1262.8是前期非农起涨点，迅速拉起说明多头抵抗较强，黄金存在不破1259低点，有反弹可能性。但我们也发现，1270.7高点是阻挡金价升势的一个关键阻力，没有破这里我们还只能看弱势震荡，突破则可能会转强，届时我们可能会考虑突破1270.7后回调布局多单。

欧盘建议投资者关注1268.5附近小阻力，是否空临盘决定。重点关注1270.7高点得失。灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774

黄金投资中如何更好的利用走势图：

1、做单之前，策略投资者先看4小时图，确定国际金价的趋势和方向，然后再看1小时图，关注过渡时区的趋势，研判下一时区的黄金价格走势。

2、时间周期越短，反映越快，灵敏度越高。5分钟适合做超短线，灵活多变，趋势不稳，要迅速判断国际金价前景的走势和趋势。

3、15分钟图，适合做短线做单，普通来述，比较适合新手练习和实用。看准15分钟蜡烛走势下单，一次赢利2点是没有问题的。同时，5分钟只是适合超短线操作，未能分出个趋势来，因此，灿芸不建议新手操作。

4、移动平均线也有背离，指标更不在话下。如果移动平均线在小时图是上涨，但是在15分钟图是下行，暗示逆转即将到来。如果移动平均线在15分钟图是下行，但行情欲上行，金价迟早会下行，比如被枢纽点弹回。此时此刻，可以抉择，最好准备了。

5、时间周期短的移动平均线背离比时间长的更能反映前景走势，15分钟图移动平均线背离，比起小时图更重要，背离是指移动平均线与行情波动方向相反。

6、控制风险，然后赢利。做10次，自己可能会错3次，三次的损失应该保持在一定范围以内，自己的盈利就可能远大于小的损失。

佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。

我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师