[聊股沙龙] 沈梓绮：原油震荡后市看涨看跌？黄金后市坚定看空如何翻仓？ [复制链接]

沈梓绮：原油震荡后市看涨看跌？黄金后市坚定看空如何翻仓？



本周美联储会议即将来临，美联储在本周是否加息，成为了市场上本周的重点事件，美联储如果能在6月分成功加息，那么金价绝对会承压下行。当前市场对于美联储6月的加息还是有很大信心的，需要关注的是此次加息是鹰派加息还是鸽派加息，也就是美联储不确定下一次加息计划和维持年内三次加息的计划，具体情况还需关注周四凌晨的利率决议。但是由于英国进入了悬浮会议，政局动荡，给金价带来了一定的支撑。另外法国议会选举也即将来临.届时金价能下跌多少就要看英国的动荡局面给金价的支撑力度如何了。



黄金价格走势或将反转



现货黄金近期走势不断下行，目前已经逼近1260整数关口，交投于1265一线，市场静待美联储加息的到来，投资者也将迎来黄金买入良机。尽管在美联储加息高预期前美元走高动力不足，但现货黄金走势却出现“卖预期”行情，使得金价日线连续四个交易日收跌，尽管有不少分析预计在加息落地后金价或将出现暴涨，但在此之前，黄金价格走势或难逃一跌。



并且黄金技术面跌势明显，从现货黄金日线走势图上可以看出，黄金已经连续四个交易日收跌，下跌通道基本形成，短期反弹阻力较大，辅助指标MACD已成死叉绿柱动能开始放量，意味着空头仍在发力，预计后期金价还将继续下行。



沈梓绮总结;当前黄金利空因素也渐渐增多，除了美联储加息预期外，美元指数尽管反弹力度不大，但对于黄金走势来说也是一大威胁，并且目前地缘**风险相对来说有明显的回落，英国大选的“黑天鹅”影响相对较小，并且之前喊着要提前大选的意大利也“销声匿迹”。因此综合来看短期内金价利好因素相对有所减少。



黄金行情分析：



短线图：4小时贴着10单位均线承压震荡，横盘慢跌的节奏，过渡消化了支撑的强度，昨晚尾盘几乎是横盘渡过。那短线今天可能还会有惯性的低点，小时图台阶震荡下行未能改变，目前处于1270下方极弱运行，反弹站稳1270才能打破弱势转为震荡，小周期整体依然偏空一些，未出现止跌形态之前，过早看多容易被慢跌洗盘。故操作上稍微被动了一点，短期处于多空争夺点区域，操作上暂时先看小周期图轻仓先尝试跟空，做多的话等盘中出现止跌形态后再安排。今日操作短线先在1270之下适当看空。压力1266支撑1255/1246



黄金交易策略：



1、1266短空止损1270.5目标1258-1256；



原油：4小时反弹仍收盘在下行趋势线47.0下方。反转还言时过早。只是小周期存在反弹需求。，但经过昨日的反弹释放后。收盘偏低的位置，今日再去冲高并破高也不确定有没有这么大的力度。所以今天的方向相对模糊了点。并不是那么清晰明朗。相对昨日就是反弹思路。今天只能暂时以震荡对待。下有45.20支撑，上有46.70-47.0的压制。



原油操作建议：



1、1、45.3-45.5一线多，止损45.1，目标46.5（破位46.7持有）；



2、不破47在46.9一线空，止损47.2，目标46.4-46.1；



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