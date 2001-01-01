[实战看盘] 柳闵妍：6月13加息是机遇也是挑战，黄金市场亦是如此 [复制链接]

柳闵妍：6月13加息是机遇也是挑战，黄金市场亦是如此 近来黄金市场风起云涌，上周四的三大超级事件仍记忆犹新， 美联储议息就紧随其后，隆重登场!这对投资者来说是机遇也是挑战 !一潭死水是无趣又绝望的，只有波涛汹涌的大海才更能蕴育生机与活力。黄金市场同样如此，波动才能造就机会，把握机会方能创造财富!





目前市场对加息之后黄金的走势呈两极分化，看空与看多的兼而有之，各种言论争执不休，看得人眼花缭乱 。笔者想说的是，投资者姑且看看做个参考即可，具体如何还得以议息会议后的事实说话，到底是鸽派加息还是鹰派加息，我们拭目以待。

但对于加息之前的空白期，市场的看法却又普遍一致，黄金承压，空头占优，这是加息事件本身决定的，也是基本面。那么技术面上看，日线级别，隔夜金价下破20日均线支撑，并录得四连阴。指标上，MACD绿色动能柱初现，双线存死叉风险，KDJ指标向下。4H级别来看，若金价跌破50日均线1260美元，可能进一步向1250美元回调。 因此实盘操作上： 柳闵妍建议投资者目前以短线高空策略为主，上方阻力位看1270一线，下方支撑看1260一线。

成功需要机遇，但也需要努力。对黄金投资感兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，添加柳闵妍薇信：VL5523 。 喜欢投资的你可以试着和我交流一下，没有谁能陪你走到天涯海角，也许哪一天你就需要我了呢?

撰稿人：柳闵妍

