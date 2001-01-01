[技术分析] 北千山:6.13黄金仍在筑底！1260关键支撑能否撑起一片天？ [复制链接]

北千山:6.13黄金仍在筑底！1260关键支撑能否撑起一片天？



随着英国大选正式落幕，黄金市场再次经历了一次跳水的行情，虽然没有去年英国脱欧那样的爆炸行情，但今年六月份黄金行情也算夺人眼球。



从六月初至今，黄金价格完成了一次冲高回落的行情，目前金价几乎回吐了6月初期的大部分涨幅，并且还有继续下调的趋势，周一开盘之后，黄金走势再次遭到打压，按照当前情况，金价可能会在这几天陆续看向1260关键支撑，那么本周的美联储利率决议的加息与否，是否会成为黄金价格的重要拐点呢?



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---黄金技术面思路分析---



黄金，操作需要遵循原则，首要的就是顺势，因为顺势操作有无限可能，反观从1295开始的调整，小时线一直震荡下行，有时候也有震荡，但最终都是下跌，所以我们能不能按照顺势的原则，将空头进行到底，空到止损为主，这一波下跌规律性很强，现在暂时还没有触及1260非农起涨点支撑，当前虽然慢节奏下跌，但谁也不能保证后面会加速。



1270周一高点是多空分水岭，在这之下一直看下跌，如果突破上升，那么在加息之前应该就不会再跌了，话说昨天欧盘反弹没上去，美盘小时线反弹也仍然回落，当日线继续收阴之后，短线就还有调整需求，不确定的是节奏问题，如果今天继续小跌，那么可能在1260一带就会获得支撑，今日操作仍以高空为主！



---操作建议---



激进者1265-66附近进空，止损1272，目标1258-60附近；



稳健待破1263反弹至1264-65附近空，止损目标不变。



目标位附近出局，反弹再接空！



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永远都无法满足所有人的胃口，即使是你做的再好，也会有人抓住哪怕一个小的失误而存在偏见，因为有些人眼里永远看到的是黑暗和缺点，当自己失败的时候还找不到阳光。不去好好总结自己的得失是不可能有进步的，也许你做一件事情看起来是成功了，但是路还很长，今天不是永远，慢慢提高自身的能力和培养良好的心态很重要，技术分析是工具，心态是内功，基础打不好，就会影响判断，从而影响信心，会造成一系列的犹豫和徘徊。



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