[荐股专贴] 沈梓绮：特朗普“受贿”违宪？黄金此时抄底最佳？翻仓策略 [复制链接]

沈梓绮：特朗普“受贿”违宪？黄金此时抄底最佳？翻仓策略



市场变了，没人搞烂了搞臭了，很多人怕，怕下单，怕分析师，怕行情，总之什么都怕，当然这里也还是有句话，就是很多人加我的时候我都会说过，你选不选着和我合作无所谓，但你必须得为你自己错误的选择负责，一个前期不能帮助你盈利的老师你还指望他帮你回本？现在已经凌晨了，不讲行情，讲讲大家都不想甚至不敢去面对的两个字--亏损。我知道很多投资朋友不喜欢花太多的时间去讨论亏损的问题，每次遇到亏损大部分想的就是这个市场赚不了钱，老师不行，被害惨了，然后就是不甘心，不服输，接着和当初入市一样看文章看分析找老师。估计很少有人去停下步伐，去总结，去找问题。



基本面分析：特朗普搞事情



6月12日(纽约时间)美国华盛顿特区和马里兰州的检察长共同宣布，起诉特朗普违反美国宪法“薪酬条款”。沈梓绮认为在“通俄门”尚未停止之际，特朗普遭起诉“违宪”必然加剧不确定风险，拖累美元指数，令经济复苏速度放缓。



美国党派(民主党与共和党)之争严重，有加剧金融危机的可能性(政体不稳定——经济增长放缓——通胀风险偏高——引发金融危机)。目前，民主党颇有一定要特朗普下台的架势，不论是“通俄门”还是“违宪”都令特朗普zheng.fu面临公众的不信任，长期以往，沈梓绮认为特朗普支持率必然大幅下滑，最终有可能面临被迫辞职的风险。同时，特朗普税改、医改、基建计划遭遇“滑铁卢”的概率较高，美元或面临一波抛售浪潮。美联储加息计划也将受影响，望投资者密切注意。



加不加息对黄金的影响：



上周非农数据非常糟糕，但是依然不影响市场对于6月加息的可能性，加息概率依旧达到100%，因此，若此次美联储不加息，那么，黄金短线势必大涨，甚至有重启牛市的可能。



当然也有分析师认为无论加不加息金价都将上涨，如果美联储如市场预期般加息，则将缓解这种金属所面临的一些卖空压力，交易商将撤回此前的卖空头寸。如果美联储由于某种理由不加息，则将向市场发出一个重大的鸽派信号，从而推动金价上涨至更高水平。



沈梓绮认为，由于美联储加息逼近，金价在美联储会议之后短期内都将走低，甚至测试200日均线1252美元支撑也不无可能，但是，长期来讲，欧洲和美国的**风险仍然存在，更低的收益率、更鸽派的美联储和股市逆转的潜在可能，可能会在未来几个周和几个月内推动金价进一步上涨。黄金中长期来看仍然很乐观，值得持有，这次美联储会议或是黄金的买入良机。



黄金行情分析：



黄金从1214一路上涨至1296一线后，形成双顶再度回落，那么多头趋势已经告一段落，短线进入回落调整的阶段，从大级别来看，上方1300一线一直是重要关口，黄金若想延续多头走势，就必须要突破站稳1300，也就会打开上方的空间，目前日线级别形成双顶回落，趋势上偏空的态势，基本面来看，临近美联储的议息会议，市场目前给出的预期较高，相对来说加息的预期将会持续打压黄金，也就是说黄金近期将会延续下跌的走势，自1294一路做空至目前1264一线，中线空的策略不变，反弹继续逢高空。



黄金日线继续收阴，日线四连阴形成空头排列走势，趋势上仍然处于偏空走势，四小时线下跌的力度较大，布林带开口向下，短线下跌的脚步并未停歇，黄金昨日继续走下跌，盘中到达1263一线，那么以1214-1296为波段，本次回落61.8的位置受到支撑，但是从早盘反弹的力度来看，黄金仍然处于弱势整理，日内操作的思路不变，反弹以高空为主。上方关注1270-1271一线阻力，下方关注1259一线支撑。



总结：黄金短线偏空的态势未变，日内的思路不变，反弹继续以高空为主，短线上方关注1270-1271一线阻力，下方关注1259-1260一线支撑。



很多投资朋友应该知道，每一个波段行情都伴随着修正阶段（震荡阶段）、低迷阶段及爆发阶段，而往往我们只有在行情处于修正阶段的时候是最合适的进场位置，能够把握更大的利润，而行情的震荡、低迷甚至诱空（多），会导致人的心态出现情绪上的波动及消磨投资者的耐心，从而当出现利润的时候就赶紧走，结果离场后行情进入爆发阶段，没有合理的把握盈利，很是后悔；整体来讲，自身缺乏安全感，对自己的分析能力没有信心及肯定，不敢拿，怕亏损！



沈梓绮建议在自己没有一定分析能力及心态的情况下，找一个靠谱、负责的老师进行指导，起码这个老师能够给你安全感；在有老师的情况下，这个老师没有给你带来安全感，经常套单、抗单及亏损，不能对行情进行合理及科学的分析，没有自己的交易思路及思维，趁早远离，如果你对这样的老师还抱着一丝希望，就是对自己资金的不负责任，因为只要这个老师有一次让你抗单及套单就会出现第二次第三次第四次直到你亏损完为止，大家想想大部分的亏损就是因为亏损不愿意离场扛着，结果越亏越多；一旦套着也许你第一次解出来了，第二次解出来了，你觉得你第三次还能解出来吗？常在河边走哪有不湿鞋的道理谁都懂，知行合一才是王道。



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