[实战看盘] 柳闵妍：6月13惊天对决即将引爆，黄金多空休战观望 [复制链接]

柳闵妍：6月13惊天对决即将引爆，黄金多空休战观望

盘面走势来看，黄金自1295回落，走出的阶梯连续下行的趋势，上攻过程中1288,1282,每一次突破强支撑都伴随的回踩确认，目前黄金价格交投于1265一线，处于多空纠结状态! 小时图收线一根带长下引线的阴线，说明下方支撑强劲。一次杀跌动力有所减缓。从技术面看，目前黄金空头趋势还是比较强势的，在经历了英国大选洗礼之后，消息面处于空窗期，刺激力度减弱，日线图上在次录得一根中阴线，形成三日连阴走势，弱势一现金价进入中线调整。指标上，布林带开始收口，均线指标短线偏下行，MACD线空头能量开始放量，双线拐头开始死叉下行，中期走势偏下行风险，目前重点关注布林中轨1260一线支撑情况; 四小时图上，K线呈震荡下行走势，布林带开口扩张，均线指标及附图指标续继呈空头发展，短期回头走势。





鉴于黄金在受阻回落后，下方再次遇阻1265一线，从昨日的行情来看，目前金价处于盘整阶段，我们认为第一种情况，预计周四凌晨美联储加息会议前将继续走预期数据出来再爆发，另一种情况可能市场会提前消化，跌一波后，市场可能会走反弹，不过这都是柳闵妍分析意见，具体还是遵循市场走势做出操作决策，操作建议无法揭示交易中的所有风险和市场情形，故仅供参考，不作为操作依据，即时操作建议精准点位及策略投资者可咨询笔者W信VL5523。

实盘操作建议参考，1268点做空，止损点位1271点，止盈在1260点!

撰稿人：柳闵妍

