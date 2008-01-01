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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 【技术点评】 黄金关注支撑1259，原油短多为主，后市如何布局？
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[技术分析] 黄金关注支撑1259，原油短多为主，后市如何布局？ [复制链接]

谭灿芸

红豆币
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发表于 2017-6-13 10:23:15 |显示全部楼层
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　　黄金关注支撑1259，原油短多为主，后市如何布局？

　　

　　痛苦的威胁会产生恐惧，你可能犯的错误中有95%的起因是恐惧。如果你一再犯错，当然不可能长期获利，或者体验到机会的流动。只要担心你想要的东西不出现，你就会犯错。如何才能以不再害怕的方式思考交易问题，进而使自己不再受心智过程的影响，让你不再阻挡，隐瞒和选择信息？答案就是学会接受风险。


　　


　　黄金行情自上周1295阶段性做顶回落以来，日线四连阴，上周三连阴放量下跌之后，5.10日均线失守转头向下，昨日周一1270受阻承压继续收取纺锤阴线，短线呈现极弱的空头走势。

　　

　　日线连阴极弱走法，四小时空头排列，行情再510日均线下方运行，而且自1295回落下来30美金幅度，依托1294、1289、1282、1275、1270为调整高点和下降趋势线压力，基本没有太多的阳线反弹，整体弱势明显。小时线下降通道完好。灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774

　　

　　日内行情的操作我们关注几个点：

　　

　　1.1267-1268的压力位，行情自1295回落以来，四小时一直呈现空头弱势行情，510日均线空头排列单边回落。那么日内守住1267-1268的压力位看空做空不变。

　　

　　2.1259-1260的前期支撑位，此位置非农起涨点，也是自1214企稳多头行情，经过两周洗盘整理之后的二次展开起涨的位置。另外也是月线5日均线支撑位，所以首次触及预计会有所反弹调整。

　　

　　3.整体日内下方空头位置我们去参考1257-1256位置。

　　

　　日内操作昨日1268-1269空单昨日晚盘1263减仓，余下的继续带1270止损去看1261-1260附近离场

　　

　　首次触及1259-1260预计会有所反弹，但是调整欧美盘不过1267-1268我们继续做空看1257-1256

　　

　　原油方面：43.8的探底V行反转结束了53.8的三周空头回落行情，而52的见顶也结束了43.8的V型反转形成的多头行情。自52做顶回落以来三周的持续空头弱势行情，周线级别行情走的是宽幅整理，虽然每一个节奏趋势都很明朗清晰，但是这个趋势是四小时，日线级别的，而非周线月线级别的趋势。所以短线我们要防止再度企稳反弹，也就是52的做顶，做顶回落靠近45很有可能结束迎来反弹行情。灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774

　　

　　昨日亚盘遇阻46.2附近出现急跌回撤45.6，但是欧美盘继续上破走高，日线收阳，今日守住46支撑位，我们继续去看47附近压力，短线做多为主，波段和纸原油我们昨日已经提示46附近都可以布局多单，去看48.50位置

　　

　　佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。

　　

　　我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师

　　

　　文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935


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