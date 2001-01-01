[实战看盘] 量化投资中的“追涨杀跌” [复制链接]

重要提示：通过添加“bull591”，添加博尔的官方微信，可以及时了解市场行业及个股的量化数据情况，还可以查询个股数据变化情况。 在股票市场中，很多股民把自己的亏损原因归结为在市场中“追涨杀跌”了。有时候因为“追涨”被套牢了，有时候又因为“杀跌”错过了个股的上涨。 真冤啊！成也萧何，败也萧何。真的是因为“追涨杀跌”的原因吗？在这里每一个投资者朋友倒是可以回想一下，自己是如何“追涨杀跌”的？从量化投资的角度而言，在“追涨杀跌”之前，应该看一下股票被什么样的力量在主导？如果没有的话，这样的“追涨杀跌”很容易出现问题的。 如果在追涨过程中，你的股票是被做多力量主导，此时去追涨或许你能安心一点（只要没有买在最高点）。如果在追涨的过程中，股价或许还在上涨，但此时主导个股的力量是获利回吐的话，那么极有可能追进去之后股价就发生了震荡，甚至会出现下跌。因为这个时候主导股价的力量发生了变化，毕竟有人获利后开始卖出了股票，当有人卖的时候看请这种力量主导话，起码不会轻易地追涨。因此同样是追涨，看清了主导股价背后的力量后再追，可以大大降低投资中“追涨”的风险。 当然同样是杀跌，如果杀跌的过程中你的股票是被连续蓝绿向下的做空力量主导，这个时候也能帮您早下决心，当然如果你提前看清了主导动能数据，或许不会去参与这样的个股，也就没有杀跌这样个股的说法了。同时对于主导动能前期连续红黄做多主导个股，大家在杀跌过程中，一定要谨慎，看一下有没有“短杀快补”的量化特征。一旦这种现象出现，起码说明你的个股还存在继续保持红黄连续主导的可能 , 这个时候等一等，看一下“短杀快补”之后有没有新的做多力量汇聚。这样就能避免在杀跌中的“错杀”。 不识庐山真面目，只缘身在此山中。正是因为我们每天身处市场之中，因此经常容易被涨涨跌跌走势所影响。而这个时候透过涨跌的表象，看清了主导市场及个股背后的力量情况，在投资中就能降低我们操作的风险，提高我们的胜算概率。这也就是量化投资的价值所在。 重要提示：通过添加“ bull591 ”，添加博尔的官方微信，可以及时了解市场行业及个股的量化数据情况，还可以查询个股数据变化情况。

