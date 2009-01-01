[聊股沙龙] 高杠杆高回报真的能帮您赢钱？——炒股陷阱大起底 [复制链接]

记得近 10年前，中国证券市场进入了高速走牛行情，后来沪综指上破5千点的神话破灭，不少在股价持续大涨时期奋身一搏的升斗小市民都惨变战场上的炮灰，而去年至今股市在“央妈放水”形势下，纵然经历数轮暴跌仍坚强反弹，不少证券投资公司也向广大散户抛出了“开户零门槛、免手续费、高额回报”等宣传口号，来引诱客户开户炒股。下面大田环球小编就为您揭穿层层利诱包装下隐藏着的投资陷阱。

高杠杆

一个名为 “道富投资”的网站就是一个股票T+0股票交易平台，该平台打着受香港法律管制、不受中国内地监管机构监管的旗号，为投资者提供T+0的服务，并规定投资者注入资金的门槛是1000元，只要交易就能享用100倍的固定杠杆，有受骗的投资者反映，当其交易后想取出部分资金，道富投资却以“账户异常”需要1~3个月的审核期为由，将帐户冻结，且这期间连本金也不可以提取，需要等到盈利部分审核过了才能提取。

博客荐股

博客也是 “股票**”的集中营，中国证券业协会此次公布的黑名单中有140个含有非法内容的博客。博客行骗的惯用手法为傍名人借机构，博客名称带有“涨停”、“牛股”等惹眼词汇，或者博文中提示“加会员获取内幕黑马”等诱惑散户投资者。

“专业、及时、准确、全面”这四个方面多被博主用来包装自身，以显示出具有“股神”的特质。饶有意思的是，各大博主有些词穷，文字内容都基本相同，只是个别数字稍作修改，都宣称自己依托证券专业机构，有众多专家人士，并有大量内幕人士提供灵通消息作为后盾。

以上是大田环球小编为您整理的典型的炒股陷阱事例，正所谓天下没有免费的午餐，除了适用于炒股，其他金融投资产品也同样如此。各位投资者想在市场中捞得属于自己的一杯羹时，需考虑清楚您所选择的投资单位是否可信，对方是否给出超高的回报率或者是内幕消息引起您的入市兴趣？如果是，那对方十有八九是骗子公司，从个人资金安全出发，我们应学会挑选真正优质的交易单位，您可查看大田环球官网新手教程，了解选择投资平台的辨别方法。