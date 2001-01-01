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[实战看盘] 柳闵妍：6月13加息暴风雨来袭之前，黄金以静制动才是最佳策略 [复制链接]

柳闵妍

红豆币
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发表于 2017-6-13 10:03:45 |显示全部楼层
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　　柳闵妍：6月13加息暴风雨来袭之前，黄金以静制动才是最佳策略


　　美联储加息议程正一步步逼近，此时黄金市场却显得格外平静，盘中价格虽稍有起伏，但于整个市场走势来说却只是一朵小浪花，好似暴风雨之前的宁静。的确，在加息政策不明朗的情况下，以静制动，以不变应万变才是最稳妥的策略。
　　


　　那么在周四会议结果公布之前我们就只能做了一个旁观者吗?不!暂且勿论加息与否以及加息之后的政策如何，议息会议这件事其本身对黄金来说就不公平，就如一个等着被宣判的犯人，其心理总是有莫大压力的。再加之如今黄金走势明显更偏向空头发展，因此操作上我们不妨采取轻仓高空的策略，切记要带上止损止盈。
　　为什么强调是轻仓操作呢?很好理解，其一，在议息会议结果正式公布之前，黄金很难有大的跌幅，除非市场上出现什么重大利空消息，因此轻仓做空，就规避了多头反弹或者黄金横盘所带来的风险。其二，倘若加息结果显鸽派，那么很可能出现“买预期，卖事实”的现象，到时金价有大概率出现反弹。因此轻仓空单成了当前短期操作最稳妥的选择，既顺应了市场走势又降低了仓位风险，投资者可酌情考虑。
　　具体实盘操作点位上上方1270附近是第一道坎，下放1260附近是第一屏障，投资者可在此区间内采取逢高做空策略，勿要忘了系上安全带，带上止损止盈!柳闵妍W信VL5523，一对一的指导，专门为您制定方案，解决目前所遇到的难题，期待您的加入。

　　撰稿人：柳闵妍


暴风雨, 黄金

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