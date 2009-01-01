设为首页收藏本站
切换到宽版

若水股票论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步，快速开始

若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 贵金属软件哪个好？
返回列表 发新帖
查看: 32|回复: 0

[技术分析] 贵金属软件哪个好？ [复制链接]

小河南2009

红豆币
10
阅读权限
8
积分
169
帖子
27
发表于 2017-6-13 10:00:43 |显示全部楼层
     到 baidu 搜索相关内容 | 到 google 搜索相关内容
手机验证点亮手机验证图标(查看享有特权)     点亮新浪微博图标 点亮新浪微博图标

贵金属包括了黄金，白银，铜等等，它们不仅在工业生产上大有作用，因稀缺的特点，在投资领域也大受欢迎。随着互联网的发展，现在可以轻松地在网上进行贵金属投资，网上投资非常依赖于贵金属交易软件的性能，如果软件观看数据不方便亦或者有迟缓，对于投资者而言都是一个灾难，今天就让大田环球小编大家为介绍贵金属软件哪个好吧！

现在市面上的贵金属软件市场，已经被MT4占据了半壁江山。这自然归功于MT4本身的优越性能。

MT4操作界面

MT4提供了三种走势图，包括了柱线图，还有折线图和烛线图，让投资者从多种表现方式观察黄金价格的走势。在走势图下方会显示每一笔的订单号码，交易手数，买卖价格，平仓，过夜费等，并可以在此直接点击平仓，实现快速平仓。

另外可以在MT4上，同时投资现货黄金和现货白银，在走势图下方点击现货白银或者现货黄金，就能快速切换两者的价格走势图了！

提交新订单界面

传统的贵金属交易软件，功能单一，往往要在多个软件上才能完成一整个投资交易流程，但是MT4将整一个交易流程都集中在一个软件上了，投资者可以在软件上看到走势图，分析黄金价格走势，同时还可以在软件上面直接下单。

下单的界面显示了做空做多的价格，同时也在此显示了设置的止损止盈价格，如果投资平仓，也能在这里显示平仓的交易价格。

以上是小编今天为大家介绍“贵金属软件哪个好”的全部内容，有兴趣的朋友可直接登陆大田环球贵金属官网开设价值十万美元的模拟账户进行操作体验，更多关于贵金属的投资资讯请继续留意大田环球贵金属官网黄金学院贵金属栏目更新。

想要详细了解该平台的客户可以登录大田环球，我们有24小时在线客服为您服务。


黄金价格, 互联网, 现货黄金, VPS主机, 走势图

相关帖子

举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

声明：本股票论坛以盈利为目的，所有信息都是免费的。承诺股票论坛内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接，均与本站无任何关系，
请网民自行判断真假，谨防网上股票预测诈骗。上善若水股票论坛内容摘自网络，若您的文章不愿被本站摘录，请及时通知我们。做最好的股票论坛！

手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )  

茂名市公安局网警备案：4409013013039号

Powered by Discuz! X2

用户服务QQ：328117888 客服电话：010-51268183.

回顶部