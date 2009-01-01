[技术分析] 贵金属软件哪个好？ [复制链接]

贵金属包括了黄金，白银，铜等等，它们不仅在工业生产上大有作用，因稀缺的特点，在投资领域也大受欢迎。随着互联网的发展，现在可以轻松地在网上进行贵金属投资，网上投资非常依赖于贵金属交易软件的性能，如果软件观看数据不方便亦或者有迟缓，对于投资者而言都是一个灾难，今天就让大田 环球 小编大家为介绍贵金属软件哪个好吧！

现在市面上的贵金属软件市场，已经被 MT4 占据了半壁江山。这自然归功于 MT4 本身的优越性能。

MT4 操作界面

MT4 提供了三种走势图，包括了柱线图，还有折线图和烛线图，让投资者从多种表现方式观察黄金价格的走势。在走势图下方会显示每一笔的订单号码，交易手数，买卖价格，平仓，过夜费等，并可以在此直接点击平仓，实现快速平仓。

另外可以在 MT4 上，同时投资现货黄金和现货白银，在走势图下方点击现货白银或者现货黄金，就能快速切换两者的价格走势图了！

提交新订单界面

传统的贵金属交易软件，功能单一，往往要在多个软件上才能完成一整个投资交易流程，但是 MT4 将整一个交易流程都集中在一个软件上了，投资者可以在软件上看到走势图，分析黄金价格走势，同时还可以在软件上面直接下单。

下单的界面显示了做空做多的价格，同时也在此显示了设置的止损止盈价格，如果投资平仓，也能在这里显示平仓的交易价格。

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