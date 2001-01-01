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[技术分析] 覃汐妍：6月13美联储加息预期施压市场，黄金节节走低后市解析 [复制链接]

黄鹭盈

红豆币
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发表于 2017-6-13 09:58:45 |显示全部楼层
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　　覃汐妍：6月13美联储加息预期施压市场，黄金节节走低后市解析

　　对于近期的消息面来说，最大的事件要数美联储议息了。对于黄金市场来说这也是个致命的关键时刻。由于美联储近几日处于议息静默期，黄金盘面中也出现横盘整荡整理走势。但是震荡过程中，地点逐步降低是一个亮点。说明投资者对于这次加息预期的担忧心态。就市场走势来说，这一事件的出现，无疑给黄金多头以巨大的打击!也可能就此摧毁黄金多头的做多信心。原本兴致勃勃攻击1300点整数大关的雄心壮志，在上摸1295.87点受到压制，再加上美联储加息时间节点的出现，多头行情悄然转向，不知不觉中市场有多翻空，黄金价格陡然直接杀跌到1265点。短短几个交易日狂跌30几点。这样的空头魔力不得不说很强大!
　　
　　技术面来看，目前5日均线已经在昨日盘中震荡下跌过程中，与10日均线形成了死叉，这对于黄金日线走势来说，多头大军又多了一个极大地压制。盘中黄金走势极度疲弱，反弹根本没有触及5日均线，说明死叉投资者对于即将到来的美联储加息十分恐惧!多头保持极强的戒备心理!不愿意在反弹过程中推高黄金价格。所以，导致黄金反弹昙花一现!后市来看，黄金做空基本出现一致性看法，所以，还是顺势而为，逢高做空为主!
　　实盘操作建议参考，1267点做空，1270点止损，1260点止盈!
　　如果您是潜在贵金属投资者或已经是标准投资者，被套、没有时间分析行情、自己也不擅长分析，也厌烦了那废话连篇，却不着边际的指导建议。那么我将是您最好的选择，免费指导微信LLY464。
　　撰稿人：覃汐妍

美联储, 后市, 黄金

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