[其他信息] 外汇怎么玩？ [复制链接]

在清楚外汇怎么玩之前，PC但志辉觉得很有必要先解释一下什么是外汇？

A、外汇的定义：

外汇简称Forex/ FX，是指以外国货币表示的可以用于国际结算的各种支付手段.通俗的说，就是英镑、美元、欧元、日元、加元、澳元、港元等外币。

B、外汇市场利润来自哪里：汇率差价

通俗的讲，类似股票一样开个外汇账户，在账户中买卖外汇，类似股票交易一样，预判外汇汇率涨跌，并进行交易，便是外汇交易。

C、那外汇怎么玩呢，如何进行操作呢？

其实外汇和其它的投资品种类似，只要开户入金之后就可以进行买卖操作了，不过PC但志辉提醒各位，开户入金一定要选择正规合法的平台，在NFA(National Futures Association)即美国全国期货协会有过合法备案的外汇平台才能够算得上是最正规的经纪商或者金融机构了，星融外汇就是其中的一家，交易成本算是众多外汇平台里面相对较低的了，需要进行外汇投资的朋友可电联（壹捌柒-伍柒伍陆-捌零叁零）了解详情。

D、外汇投资在全球金融中心现状

全球地位：外汇市场是全球金融产品中的老大，历史要比股票、黄金、期货、利息市场短得多，然而，它却以惊人的速度迅速发展。今天，外汇投资市场每天的交易额已远远超过股票、期货等其它金融商品市场的总和，已成为当今全球最大的投资市场。

汇率汇价：汇价是指一个国家的货币与另一个国家货币之间的兑换比价。 例如：EUR/USD=1.3305，表示1欧元等于1.3305美元。1.3305是汇率，也叫汇价。汇率是24小时不停的变动。



在中国ZJh大力号召股市回归价值投资之际，股市已经逐渐的回归了其长线投资的本质，这对于价值投资者来说的确是一件好事，但是对于一些投机客来说，股市或许已经不再是你们的舞台了，外汇市场将是一个非常好的选择！