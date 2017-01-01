[技术点评] 黎简希：6.13美联储加息在即黄金蓄势以待 多单被套早间建议 [复制链接]

黎简希：6.13美联储加息在即黄金蓄势以待 多单被套早间建议

国际现货黄金周一(6月12日)在美联储议息会议将于周二和周三举行之前走势平稳，亚市盘，黄金价格基本维持在1266美元上方横盘运行，同时触及日内高位1270.27美元，欧盘加剧震荡，跌破1266美元支撑，美市盘中最低下探至1263.50美元/盎司，随后基于1265美元一线徘徊。黎简希筘筘1727265087嶶莘jian9434实力喊单群188964664验证ljx获取群内指导





美联储6月加息基本上已经成为既定的事实，但是其加息路径上还有待商榷，此次的FOMC将会公布短期和长期的经济与通胀预期计最新的点阵图，市场投资者将据此从中找寻未来的加息路径步伐线索。近期的美国经济数据表现不甚乐观，6月初公布的非农数据大幅度调整下滑，通胀水平上也是不尽人意，持续的经济增幅降低，市场对于6月之后的政策行动预期信号正在减弱。

虽然此前市场推测美联储加息概率高达100%，但是终究其结果没有出来，不管市场预测如何，美联储的决定是肯定会对市场产生较大影响的，所以对于投资者来说，美联储能否在本周加息，是最为重要的本周事件，应该该说受到全世界的关注，美联储如能在6月份加息，将为近期的市场带来阶段性的操作机会。鉴于目前的美联储加息预期来看，那时，黄金价格必定会再度承压下行，届时黎简希将给出具体市场分析，若有需要了解的可关注黎简希，在线咨`询薇莘jian9434.

黎简希：黄金6-13行情分析







从技术面看，目前黄金空头趋势还是比较强势的，在经历了英国大选洗礼之后，日线图上在次录得一根中阴线，形成三日连阴走势，金价进入中线调整。指标上，布林带开始收口，均线指标短线偏下行，MACD线空头能量开始放量，双线拐头开始死叉下行，中期走势偏下行风险，目前重点关注布林中轨1260一线支撑情况;

4小时冲高回落走出了一波较深的回踩，修正的空间已经偏深。本周的支撑会开始加强。同时4小时的双均线还未形成死叉。即使要进一步下挫。也要先走一波反抽拉动双均线。故4小时不宜过分看空。小时图经过上周的台阶下跌后，短线有所放缓。

随着下方支撑的加强，暂时难出现极弱的下跌。会伴随着反复的震荡。尤其是本周有美联储决议以及英国悬浮会议。在消息面之前行情黎简希还是看震荡。中线保持逢低做多，结合小周期下探回升的节点去建仓。

黄金6-13早间操作建议：

1、1262附近做多，止损在1258，目标：1265，破位1270

2、1270-1272分批做空，止损1275，目标：1264，破位1260

由于文章推送时效性，以上操作建议仅供参考之用，若想了解更多后市分析，请在线联络黎简希在线指导QQ:1727-2650-87嶶莘jian9434至尊VIP原油沥青黄金白银喊单体验群188-964-664，入群验证：ljx

今日重点关注的财经数据与事件2017年6月13日 周二

① 16:30 英国5月CPI月率、英国5月零售物价指数月率

② 17:00 德国6月ZEW经济景气指数、欧元区6月ZEW经济景气指数

③ 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数

④ 20:30 美国5月PPI月率

⑤ 待定 欧佩克公布月度原油市场报告

⑥ 次日04:30 美国至6月9日当周API原油库存







著名投资家威廉-江恩曾经说过，顺应趋势,花全部的时间研究市场的正确趋势,如果保持一致,利润就会滚滚而来!所谓趋势不对努力白费，趋势若对事半功倍，不能因为听到不同的声音，就此敷衍自己的人生，不能有不同的建议，就改变原有的计划

文|黎简希 微信：jian9434/扣扣：1727265087（长按可复制）