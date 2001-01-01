[技术点评] 李淼盛：原油延长减产缓解过剩，黄金将低点反弹 [复制链接]

按照目前美国能源产业的生产效率，当前的钻井数水平可以在1-3个月内形成接近41.91万桶/日的产能。



更多数据显示，截至6月9日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加11座至927座。

延长减产缓解过剩压力



石油输出国组织(OPEC)已经将减产协议延长至明年3月底，希望借此解决油市供应过剩问题，从而帮助油价走高。不过市场分析师担心，随着油价继续上涨美国能源企业将在未来数年内重新增加资本支出，美国油气产量也将得到相应提升。



相关数据显示，美国众多页岩油生产企业已经计划在2017年增加资本支出，因油价走高提升了银行的信用额度，为两年来首见。



美国原油库存今年以来一直不断攀升，原油产量也同步走高，上周美国国内原油产量下滑2.4万桶至931.8万桶/日，但仍连续16周维持在900万桶/日关口上方。



如果将原油、汽油和精炼油库存和美国战略储备原油总量相加，上周美国总库存量已经大幅增加1381.5万桶，创2015年4月来最大增幅，表明美国市场距离重归均衡也有很大的距离。



EIA数据显示，炼厂产能利用率下降0.9个百分点，至94.1%，日炼油量减少28.3万桶。



此外，上周美国国内原油产量下滑2.4万桶至931.8万桶/日，但仍连续16周维持在900万桶/日关口上方。



EIA数据公布后，油价扩大跌幅，美国WTI和布伦特原油均触及5月初来最低水准。



黄金技术分析：收出带上下影线的大阴线。金价最高触及1280.80美元/盎司，最低下探至1264.35美元/盎司。金价自高位继续大幅回撤，已经落至一些短线均线下方，后市关注1257.65支撑表现，策略上暂时观望。日图技术指标上看，MACD红色动能柱收缩，随机指标向下；布林通道中，金价位于中轨上方；短期均线向上。操作上建议低位做多。



原油技术分析：对于原油的走势本周持反弹观点上周虽然再次迎来大跌并且价格也一度跌破46关键支撑触及45一线，但是上周尾段的弱势低位整理来看，原油这波空头能量有点殆尽的意思，同时价格在45.2附近的连续反弹很好的遏制了强势空头的进一步下跌，底部的震荡有望终结此次下跌并且为走势迎来反转；日线底部已经形成了十分强劲的支撑，近两个交易日油价整体走势趋于弱势，这种弱势调整下一旦多头迎来一波拉升突破则极有可能扭转目前走势格局。原油日线上短期上方依然承压46.2一线，上周四周五价格几乎维持着同样的低点的测试以及高点的试探，不同的是价格日线由阴转阳，在这种底部震荡阶段阴阳的转换更加能证明空头的力量不足，所以日线上只要低位不破，本周油价反弹可能性极高；四小时整体依然处于下行通道之中，短期中轨线承压，MACD



黄金操作建议：1259多，目标1269，止损4个点。

原油操作建议：46.14空，目标45.05，止损0.4。

