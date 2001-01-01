[实战看盘] 六月底市场将开启一波行情！   [复制链接]

周一大盘在上周五美股下跌以及周末ZJh批准8家新股上市的影响下直接跳空低开，随后在上证50的拉抬下反冲了一波，达到了王大彬昨天说的第一个压力位3164点，之后开始一路的震荡下行，上证50也开始冲高回落，最终大盘收缩量长上影线的中阴线，市场依然处于一个弱势的格局，成交量再度萎缩就是一个最好的证明。那么，昨天这个带长上影线的中阴线是不是就意味着反弹要结束了？



本周市场有一件最为重要事件：就是美联储利率决议，结果将于周四凌晨2:00揭晓。依据CME统计，本次议息加息几乎是板上钉钉之事。所以老刘认为，在美联储加息之前大盘将在3100点附近震荡，但随着时间的推进和底部逐步整固，市场将面临重大方向选择！王大彬仍坚持之前的观点，中小创将在6月下旬见底，之后开启一波2-3个月的中期行情，机会依然是在高送转填权、抢权、预高送等题材，另外一些优质新开板的次新、雄安、苹果概念。



从技术上看，大盘4连阳后出现的第一次调整走势，目前60天线的压制较强，况且量能再度缩减，3150点失守，大盘短期还是较为弱势，只要不跌破3100点就没有系统性风险，预计短期内可能会出现反复震荡，但大盘的反弹不会因此就结束，3300点依然是这次反弹的目标。预计今天大盘继续围绕3140点附近震荡筑底。









盘面看，全天市场维持弱势，没有热点，资金各自为战，都是打一枪换一个地方，盘中有试图上冲的板块，次新，雄安，白酒，猪肉等。不过白酒猪肉这种票对于超短来说，没有什么好的持续性去做。次新受周末消息刺激，大幅低开下杀逆势起来，可惜上海洗霸和安奈儿没能稳住情绪，看昨天的几只放量票今天如何表现，雄安目前来看就是个股股性的炒作！



国改板块彻底休息，而且套人无数，类似深深宝A、珠海港等，一天十几个点的波动，填权的英维克，乾景园林也是杀人不眨眼，振幅10个点上下。雄安的回天新材也是够狠，低开5个点往跌停砸！从这些看来，虽然昨天指数没有跌多深，但是盘面已经一塌糊涂，血流成河了！所以，在接下来的操作，建议轻仓操作为主，不宜盲目追涨杀跌，目前场内资金的风险偏好普遍较低，后市可关注错杀的高送转超跌股的补涨行情。

大家好 这个是我的炒股的些经历



我是一个北京的小企业家 自从2016年跟朋友炒股到现在可能我输了几百万了 刚好有一天遇到股友介绍 我进去股吧看一下



我点了一个帖子一看有股友在介绍一位老师介入的股票很不错的 一开始我也是一位是在宣传 所以我也没有太在意



让我没有想到我老婆也看到了 感慨是介入的时候我老婆也不敢跟我说



只是跟我说他有一个股友每天介绍一只短线拉升当天都是拉升到6%以上的



后来我注意关注我老婆说的每天那只股票 没想到果真都能拉升到6%只8%以上的



我才问我老婆你那个朋友给你那个朋友给你推荐的 我老婆才说是前段时间在股吧看见别人介绍



他拿了5w元介入了这位刘先生 我问他是那个刘先生他才说是你自己在股吧看到股友推荐那个



真让我吓了一跳 果真股市有高人 所以我就直接去介入这个刘先生的拉升股 经过我跟老师交流这段时间都有回本一些钱



所以我想把高人介绍各位股友认识一下 这是老师合作加v芯 wpbb566 只要你们有缘就能加上老师



老刘的思路就是这么简单，王大彬是人，不是神，所以思路也可能错！好了，今天的文章就简单说到这里吧， 。老刘每天认真写文章，不求大家点赞多积极，但求对大家有帮助，当你在股市迷茫的时候，只要你还记得老刘，有王大彬这个港湾可以停靠，那老刘就知足了。



