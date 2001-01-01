[实战看盘] 柳闵妍：6月13美联储议息预施压，黄金横盘整荡整理后市解析 [复制链接]

柳闵妍：6月13美联储议息预施压，黄金横盘整荡整理后市解析 对于近期的消息面来说，最大的事件要数美联储议息了。对于黄金市场来说这也是个致命的关键时刻。 由于美联储近几日处于议息静默期，黄金盘面中也出现横盘整荡整理走势。但是震荡过程中，地点逐步降低是一个亮点。说明投资者对于这次加息预期的担忧心态。就市场走势来说，这一事件的出现，无疑给黄金多头以巨大的打击!也可能就此摧毁黄金多头的做多信心 。原本兴致勃勃攻击1300点整数大关的雄心壮志，在上摸1295.87点受到压制，再加上美联储加息时间节点的出现，多头行情悄然转向，不知不觉中市场有多翻空，黄金价格陡然直接杀跌到1265点。短短几个交易日狂跌30几点。这样的空头魔力不得不说很强大!





技术面来看，目前5日均线已经在昨日盘中震荡下跌过程中，与10日均线形成了死叉，这对于黄金日线走势来说，多头大军又多了一个极大地压制。盘中黄金走势极度疲弱，反弹根本没有触及5日均线，说明死叉投资者对于即将到来的美联储加息十分恐惧!多头保持极强的戒备心理!不愿意在反弹过程中推高黄金价格。所以，导致黄金反弹昙花一现! 后市来看，黄金做空基本出现一致性看法，所以，还是顺势而为，逢高做空为主 !添加柳闵妍W信VL5523，我会给您合理的分析，实时的操作建议，期待您的加入。

实盘操作建议参考，1267点做空，1270点止损，1260点止盈!

撰稿人：柳闵妍

