[实战看盘] 覃汐妍：6月13加息即成事实，黄金到底会“情归何处” [复制链接]

覃汐妍：6月13加息即成事实，黄金到底会“情归何处” 北京时间周二,周三时间美联储FOMC举行为期两天的议息会议，将于6月15日北京时间宣布议息结果。而目前加息的概率已经达到90%以上，可以说6月加息已经算是板上钉钉了，覃汐妍提示各位本周需要重点看的是会议后的耶伦讲话，是年内还继续加息，还是因地缘**和各种原因暂缓加息。截然不同的态度必然反应在随后的金价之上。







市场受英国大选的影响，英镑上周迅速下跌，提振美元，使得美元一路气势如虹，黄金承压，日线收得三连阴，收得三连阴后的黄金并没有延续跌势，周一最高也是反弹到了1270附近一线，截止目前也是一直处于窄幅区间震荡的状态。而昨天覃汐妍在发表的文章中已经明确说明1270可以做空，1264附近亦是完美出局(跟进覃汐妍建议的朋友，清楚覃汐妍不是马后炮)。

目前黄金还是没有完全处于空头趋势，处于多空胶着的状态，那么后市黄金该怎么去做?我认为，黄金在周二钱覃汐妍预计将会有一波冲高的过程，上方依旧看1270一线阻力，重点关注下方一线支撑1260，下破则顺势跟进。如果黄金能跌到1262-1260区域可以轻仓布局多单，目标看1270附近，止损放在1256，如若是不能跌到此位置，则要根据当时的情况去做单，不企稳1270，则70下方仍然空。

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撰稿人：覃汐妍



