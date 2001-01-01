[实战看盘] 柳闵妍：6月13美联储加息等待中，黄金多空对峙后市解析 [复制链接]

柳闵妍：6月13美联储加息等待中，黄金多空对峙后市解析 目前的消息面上，基本保持清净。究其原因来看，最大不确定因素，美联储加息与否，即便加息，需要加息多少，后续还要如何操作，操作多少次加息事宜等等，正在保持静默期进行磋商!所以盘面中 ， 黄金走势也就处于平平淡淡的多空对峙状态!这一状态在未来两天预计还将延续，因为加息公布日期要在周四凌晨2点 !所以 黄金实盘操作投资者还需 耐心等等。当然了，一旦消息面明朗化，我们再出手跟进也是良策!不急于一时的搏杀!





技术面上目前来看， 黄金走势均线系统已经被空头掌控，形成空头下移情形，5日均线10日均线都对黄金价格形成压制，下方的支撑线，就看生命线了，一旦有效跌破，后市多头彻底玩完 !所以操作上，我们密切关注这一支撑线的得失情况。一旦黄金价格获得支撑出现反弹，靠近5日均线点位，就该出手做空!空单建仓可以做半仓以上的操作!这里黄金走低的概率还很大。 所以总体思路来看，黄金目前的操作策略是逢高做空为主!反弹过程中观望，5日均线是反弹高点参考点位，也是做空首选点位 !更多关注请锁定柳闵妍朋友圈VL5523，我会及时给出最新消息。

具体实盘操作建议参考;1268点做空，1271点止损，1260点止盈!

撰稿人：柳闵妍

