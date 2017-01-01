刘弘财 6.13美联储加息会议即将来临后市原油白银黄金操作建议 [复制链接]

刘弘财 6.13美联储加息会议即将来临后市原油白银黄金操作建议



投资是长久之计，不是一朝一夕，所以不可操之过急。就算你现在亏损了，那也没什么可怕的，只要选择正确，失去的都会再回来。把握做单时机，掌握行情动向，方可百战百胜。投资的过程是一个逐渐成长的过程，对风险认知的加深是一个投资人不断成熟的标志。而当一个投资人对风险有了正确的认知，又能以正确的态度去执行，很好的去规避风险，就是一个成功的投资人。



消息方面及行情回顾：



上周金融市场主要焦点放在欧洲方面，欧洲央行决议和英国大选令市场出现大幅波动，本周焦点将转向美国，美联储会议将是重头大戏，美联储本周料将决议升息，市场聚焦在该行是否认为美国经济强健到足到承受年内进一步加息。美联储过去几次加息举措都令全球为市场“颤抖”，这一次预计也将如此。



北京时间周四(6月15日)02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明，同时也将公布最新经济预期；北京时间周四02:00，美联储主席耶伦将召开新闻发布会。



路透调查显示，美联储今年将再升息两次。外界普遍预期本月升息，不过很多预测人士对于此后政策行动的预期，则不像之前那么确信，与通胀前景一道减弱。联邦基金利率期货周五暗示，交易员认为到年底再次升息的机率为50%。远期利率曲线已经趋平，表明市场对于美联储达成其2017年升息三次和2018年再升息三次预估的信心减弱。



FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文指出，市场广泛预计美联储将扣动扳机，加息25个基点，但这一预期早已被消化。市场认为，此次加息之后，美联储的双手将被疲弱数据所束缚，下次加息很可能会延迟至明年初。不过，如美联储释放出支持在年底之前加息第三次的强硬立场，美元指数将受到支撑，但美元指数的消极趋势仍不可能会发生转变，主要是由于特朗普仍被**危机所包围。



若加息，黄金市场会怎么走？



黄金目前已经适应了加息预期的环境，若本周美联储果真加息了，也是完全在市场预期当中的，黄金市场真正的走向，要看决议声明以及耶伦的论调究竟是“鹰派”还是“鸽派”。



高盛认为，金融危机后，美联储更倾向于宣布更加鸽派的决定，因此，久而久之，投资者就会形成预期，美联储很可能会宣布鸽派决定投，因此会提前布局，做多股市，空仓债券，并做空美元。等美联储真正公布决议当天，这些提前的布局就会真正获利。也就是做多黄金有利可图。



美国商品期货交易委员会（CFTC）周五（6月9日）公布的周度报告显示，截至6月6日当周，对冲基金和基金经理连续第三周增持COMEX黄金净多头头寸，净多仓攀升至7个月高位。



Kitco上周五（6月9日）发布的每周黄金调查显示，由于本周黄金的大起大落，华尔街的交易员及分析师对下周黄金的涨跌有些摇摆不定，认为下周黄金的跌势将会继续，而普通投资者则认为黄金下周将会有一个反弹。在针对专业人士的调查中，有18人参与了调查，有4名人士认为下周黄金将会上涨，比例为22%；11人或60%认为黄金会较低，3人或17%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。同时，有946名普通投资者参与了投票，525人或55%认为黄金将会反弹上涨；另有317人或34%认为黄金将会下跌，而104人或11%认为黄金将盘整。



黄金技术分析：



昨日黄金在接近美盘开盘的时候走了一个V型反转，从1268直接大幅下挫跌倒了1263，跌破了上周的新低，同时也打开了下方的空间，有效破位日线布林带中轨1265一线支撑。随后黄金一波诱多反弹大幅拉伸至1268一线，目前1265仍是较重要的支撑位置。黄金4小时图上，目前并没有止跌企稳的迹象，也就是说即使黄金走了V型反转，那么并没有改变下跌的趋势，黄金有望继续下挫；4小时图上黄金依旧在1265-64一线上下震荡，低点没啥变化，但高点却在不停的降低，说明反弹的力度在减少，又受于1265一线阻力较强的因素，从日线上看，至黄金V形走势触顶回落以后，得以4连阴，昨日明显突破日线布林带1265一线阻力。KDJ指标死叉向下运行，MACD红色能量柱缩量，加息前黄金空头趋势非常。日内重点关注上方1270一线的阻力情况，下方1265、1260、1258一线的支撑情况。短线操作弘财建议以反弹高空为主，低多为辅。



黄金操作建议：



1、1267-1269一线附近空单进场，止损5个点，目标1263、1260（破位可持有）



2、1258-1260一线附近短多进场，止损5个点，目标1267、1270



白银技术分析：



白银在上周连续三天收阴，短期的空头趋势形成，且在日线上布林带中轨目前已经跌破，同样以4连阴大阴柱收市，KDJ指标死叉向下运行，MACD绿色能量柱放量，空头趋势非常强劲；目前从四小时图上看，K线在布林带下轨附近运行，MACD绿色能量柱放量，运行在0轴下方；从盘面上看今日重点关注上方阻力位17.0、17.2一线附近，下方支撑位关注16.6、16.3一线附近，短线操作弘财建议以反弹高空为主。



白银操作建议：



1、17.1-17.15一线空单进场，止损0.2个点，目标16.8、16.6



2、16.6-16.50一线多单进场，止损0.2个点，目标16.9、17.0



原油技术分析：



从日线图来看，连续两日的横盘调整，空头力量在减弱，而且上周在V形走势触底后关键位置收阳，目前得以3连阳，空头走势逐渐减小，有筑底反弹的迹象。从4小时图来看，目前已经有止跌企稳的迹象，当前价格在45-47区间震荡，空头力量在减弱，多头力量在加强，从一小时图来看，低点在不断抬升，高点在不断地创新高的多头趋势正式形成，打破下降趋势线，短期将会进行反弹，日内短线上方重点关注47一线压力位，下方关注45.7、45.0一线支撑位，日内操作弘财建议以回落做多为主，高位遇阻短空为辅。回落45-45.6一线附近可分批建仓布局中长线多单。



原油操作建议：



1、45.7-45.5附近多单进场，止损0.3个点，目标46.3、46.6



3、46.7-46.8附近空单进场，止损0.3个点，目标46.3、46.0



弘财寄语：



当趋势来临之时，你千万不要想着去对抗，你应该顺从，因为只有跟随趋势的人才能吃到肉，我们要做的就是，发现趋势，然后跟随，只要不掉队，那么起码也是可以喝到汤的，市场蕴藏着数不清的财富，而每一个投资者，来到市场，都是为了利润而来，而真正赚钱的永远是少部分人，大部分人都在市场葬送了自己的资本，交点学费，这无可厚非，但一定不能输掉信心，不能输掉你再起来的资本，所以当你进来市场的时候，首先要做的是控制风险，有本金在，才有机会，没有人不犯错，但尽量要减少犯错，因为犯错的代价就是输掉你手中的真金白银，每次的错误都必须要牢记于心，不要犯同样的错误，当你犯错的次数越来越少的时候，盈利将是必然。



本文由刘弘财撰写，投资有风险，入市需谨慎！行情瞬息万变，需要更多实时指导分析建议可以添加刘弘财老师微信+扣：1254072963，由于文章发布的时间与现价有延迟以上建议仅供参考。



