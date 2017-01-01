[技术点评] 黎简希：黄金晚间持续走低 1260能否成为金价拐点 多单被套如何解套? [复制链接]

黎简希：黄金晚间持续走低 1260能否成为金价拐点 多单被套如何解套?

六月是一个众目聚焦的月份，从非农周开始， 黄金价格完成了一次冲高回落的行情，目前金价几乎回吐了6月初期的因非农数据冲起的大部分涨幅，因英国大选以及美联储加息事件影响 ，还有继续下调的趋势，上周三大风险事件之后，市场避险情绪有所下降，而且美联储加息在即，金价受到一些拖累，美联储会议即将来袭，在100%加息概率影响下，若黄金没有支撑因素，短线仍存一些下行风险。黎简希qq1727265087薇信jian9434黄金白银喊单群188964664验证ljx。





英国大选影响告一段落，黄金市场再次经历了一次跳水的行情，虽然没有去年英国脱欧那样的爆炸行情，但今年六月份黄金行情至今也算是精彩不已了，接下来市场焦点将转移至本周即将公布的美联储议息会议上。目前行情处于暴风雨前的宁静之中，待议息会议最终结果确定后市大方向走势。

眼下美联储6月加息的概率几乎逼近100%。有分析认为，这次黄金的高位回落就是为了呼应随后美联储的6月加息，随着金价跌破1270美元，后市必然还会进一步考验1260一线。眼下下跌动能还未完全释放完毕，在美联储议息会议之前多头的机会比较有限，在美联储决议之前，简希建议投资者在黄金操作中一空为主更符合行情走。不过，由于美联储反复无常失信于人的事也没少做，虽然此次市场都在推测此次加息概率高达100%，但这也只是市场推测，不能完全决定结果，投资者将留意美联储是否会放出关于未来加息的“鸽派”信号，若是此时布局中线单子，则需谨慎选择方向，谨防意外到来。

黎简希qq1727265087薇信jian9434黄金白银喊单群188964664验证ljx。总结，从市场分析，黄金短周期上，上涨动能不足，能否能在加息前有所突破，后期还是要重点关注1260美元!如果金价跌破1260美元，那么后市将进一步考验1240美元。如果金价在1260处反弹，那么将能够有希望冲击到之前黄金的高位美元。所以说1260在本周很大概率会成为金价的拐点。

黎简希：黄金6-12晚间操作建议

日线方面来看，布林带逐渐缩口，连续的下跌开始试探布林带中轨1265一线的支撑。附图指标MACD金叉缩量，红色能量柱趋于完结。而STO也是双线快速下行，日线方面来看弱势格局较为明显。简希从黄金四小时方面来看，短周期均线结成的死叉压制着K线的持续下行。但附图指标MACD死叉有所缩量，STO在双线粘合在超卖区去附近震荡走平。四小时方面来看短期有一定反弹的趋势。小时线方面，短周期均线双线粘合放平运行，MACD和STO也是震荡放平运行，小时线方面短期还是一个震荡走势。黎简希薇号(jian后面加9434)操作方面还是高空低多为主，短周期可博取反弹多头小额利润，但不建议长时间持仓。

——操作建议

1.日内见1259做多，止损1255，目标1263-1268;

2.日内1269做空，止损1273，目标看1265-1259。

实盘建议可咨询黎简希qq1727265087薇信jian9434黄金白银喊单群188964664验证ljx。





黄金被套怎么办!

第一、重仓被套的朋友，首先需要解决的是减少持仓，以降低爆仓风险，因为爆仓的话将一无所有。目前黄金关注下方1264美元支撑破位情况，如果不能破位有仓位可以逢低补多拉低均价;如果跌破阻力位置，行情方面黎简希预计会测试1260美元一线支撑。

第二、轻仓被套的朋友，可以根据波动情况布局操作，根据实时提示在区间内高空低多，来回操作以抵消亏损实现盈利。

第三、深套的朋友，比如单子套在1280美元上方的，可以利用空余的仓位短线把握，用盈利抹平亏损，然后等反弹及时出逃解套，而目前正是低位多单的好时机。

文|黎简希 薇信 jian9434/qq1727265087

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