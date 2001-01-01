设为首页收藏本站
切换到宽版

若水股票论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步，快速开始

若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 程紫曦：6.13黄金为何暴跌？加息将近黄金还会跌么？多单 ...
返回列表 发新帖
查看: 29|回复: 0

[技术分析] 程紫曦：6.13黄金为何暴跌？加息将近黄金还会跌么？多单解套 [复制链接]

程紫曦

红豆币
10
阅读权限
11
积分
2553
帖子
281
发表于 2017-6-13 00:23:50 |显示全部楼层
     到 baidu 搜索相关内容 | 到 google 搜索相关内容
手机验证点亮手机验证图标(查看享有特权)     点亮新浪微博图标 点亮新浪微博图标

  程紫曦：6.13黄金为何暴跌？加息将近黄金还会跌么？多单解套

  行情就像是受月亮牵引的潮汐，有涨就有落。起落之间留在海滩上的就是财富。在海潮中拾取利益最重要就是知规矩守进退！知足常乐。


  程紫曦czx485：黄金为何下跌？

  随着英国大选正式落幕，黄金市场再次经历了一次跳水的行情，虽然没有去年英国脱欧那样的爆炸行情，但今年六月份黄金行情也算夺人眼球，从六月初至今，黄金价格完成了一次冲高回落的行情，目前金价几乎回吐了6月初期的大部分涨幅，并且还有继续下调的趋势，
  周一开盘之后，黄金走势再次遭到打压。目前市场普遍认为美联储6月加息基本是定局，而这个利空影响已经计入了当前的黄金价格，自6月7日起，金价连续下挫，把卡塔尔好不容易激发的局势避险情绪又统统赔了回去。本周四凌晨2:00美联储将公布6月的利率决议及声明，随后2：30才是大BOSS登场，我们的美联储女王耶伦又要召开新闻发布会。


  程紫曦分析：黄金目前虽然反弹并没有太大的力度，但是下跌也受到限制，此前非农的起涨点始终没有跌破，加上价格现在其实还是收在5、10周线的上方，也就表明行情还是比较强，没有失守1260之前，估计这一波也就是个调整行情，加上美联储议息的时间要到了，搞不好黄金在加息的当晚和上一次一样来个上升，毕竟当前加息的情绪已经被消化了很多了，而如果届时加息的结果不及预期的话，金银很可能迎来一波涨势。但也只是如果，加息已经被普遍认为100%，但从单这一消息面来讲，黄金短期空头趋势仍然是主要思路，低多为辅。


  程紫曦：黄金技术面分析

  黄金，今天走的行情不大，但是来了小级别的过山车行情，从早上反弹1270跌到1265附近，之后欧盘没有续跌，反而再来了一次上探1270的点位，让晚上的行情操作起来有点难度。上周五，凌晨的高点在1271一线，而今天两次都没有过，低点，在1264.5的位置，同样的也是没有失守，价格夹在这个区间内，我看着都难受，不上不下多空都搞的被动。 那么，看多的前提是最好突破了1271的高点位置，这个位置突破了，后面的行情才能走延续性的上升，这个位置不突破，搞不好就是个震荡的行情，让人恶心。还有，下跌也是一样，力度不够，底部横盘还好一些，这样一反弹再回撤，看着力度就有点弱了，向下的空间和速度跟不上，加上价格现在其实还是收在5、10周线的上方，也就表明行情还是比较强，没有失守1260之前，估计这一波也就是个调整行情，加上美联储议息的时间要到了，搞不好黄金在加息的当晚和上一次一样来个上升。


  黄金操作策略:

  反弹1270附近做空，止损1273，目标下看1266附近;

  回调1263附近做多，止损1263，目标看1270-czx485.


    程紫曦：多单解套策略

  之前提前布局黄金1270附近空单现已获利，之前紫曦也说过今日思路，相信看了我之前文章做单的朋友已经获利不少，紫曦提醒投资朋友目前黄金减仓或者止盈，具体操作单线我；

  黄金：关键支撑1260-1258一线，短期阻力1274-1275一线
  1：在1275-1280一线的多单继续持有，回踩1263-1265一线补多拉低均价，待行情反弹至1274一线可择机减仓或者离场。激进者可在1260附近补多，多单做中长线持有。若行情破位1260一线支撑，则立即止损，可反手布局空单看1240附近。
  2：在1280上方的多单，在仓位足够的情况下，可参考上述建议。若仓位风险率过高，可酌情减仓之后，在低位补多，待行情反弹则可逐步减仓。


  程紫曦寄语：患寡而患不均，并不是只有你一个人面临着亏损套单的问题，很多投资者跟你一样，都是这样一步一步的走过来的，所以就算现在有亏损，也不要太过于担心，这个市场永远不缺少机会。只要你愿意相信，敢于改变，你会越做越好，如果不思改变不想办法解决现在的问题，那只会让自己越陷越深。外相内生！你的每一句抱怨只会更加暴露你内心对于利润得失的不淡定.

  

举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

声明：本股票论坛以盈利为目的，所有信息都是免费的。承诺股票论坛内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接，均与本站无任何关系，
请网民自行判断真假，谨防网上股票预测诈骗。上善若水股票论坛内容摘自网络，若您的文章不愿被本站摘录，请及时通知我们。做最好的股票论坛！

手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )  

茂名市公安局网警备案：4409013013039号

Powered by Discuz! X2

用户服务QQ：328117888 客服电话：010-51268183.

回顶部