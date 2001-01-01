[技术分析] 程紫曦：6.13黄金为何暴跌？加息将近黄金还会跌么？多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.13黄金为何暴跌？加息将近黄金还会跌么？多单解套 行情就像是受月亮牵引的潮汐，有涨就有落。起落之间留在海滩上的就是财富。在海潮中拾取利益最重要就是知规矩守进退！知足常乐。



程紫曦czx485：黄金为何下跌？ 随着英国大选正式落幕，黄金市场再次经历了一次跳水的行情，虽然没有去年英国脱欧那样的爆炸行情，但今年六月份黄金行情也算夺人眼球，从六月初至今，黄金价格完成了一次冲高回落的行情，目前金价几乎回吐了6月初期的大部分涨幅，并且还有继续下调的趋势，

周一开盘之后，黄金走势再次遭到打压。目前市场普遍认为美联储6月加息基本是定局，而这个利空影响已经计入了当前的黄金价格，自6月7日起，金价连续下挫，把卡塔尔好不容易激发的局势避险情绪又统统赔了回去。本周四凌晨2:00美联储将公布6月的利率决议及声明，随后2：30才是大BOSS登场，我们的美联储女王耶伦又要召开新闻发布会。



程紫曦分析：黄金目前虽然反弹并没有太大的力度，但是下跌也受到限制，此前非农的起涨点始终没有跌破，加上价格现在其实还是收在5、10周线的上方，也就表明行情还是比较强，没有失守1260之前，估计这一波也就是个调整行情，加上美联储议息的时间要到了，搞不好黄金在加息的当晚和上一次一样来个上升，毕竟当前加息的情绪已经被消化了很多了，而如果届时加息的结果不及预期的话，金银很可能迎来一波涨势。但也只是如果，加息已经被普遍认为100%，但从单这一消息面来讲，黄金短期空头趋势仍然是主要思路，低多为辅。

程紫曦：黄金技术面分析 黄金，今天走的行情不大，但是来了小级别的过山车行情，从早上反弹1270跌到1265附近，之后欧盘没有续跌，反而再来了一次上探1270的点位，让晚上的行情操作起来有点难度。上周五，凌晨的高点在1271一线，而今天两次都没有过，低点，在1264.5的位置，同样的也是没有失守，价格夹在这个区间内，我看着都难受，不上不下多空都搞的被动。 那么，看多的前提是最好突破了1271的高点位置，这个位置突破了，后面的行情才能走延续性的上升，这个位置不突破，搞不好就是个震荡的行情，让人恶心。还有，下跌也是一样，力度不够，底部横盘还好一些，这样一反弹再回撤，看着力度就有点弱了，向下的空间和速度跟不上，加上价格现在其实还是收在5、10周线的上方，也就表明行情还是比较强，没有失守1260之前，估计这一波也就是个调整行情，加上美联储议息的时间要到了，搞不好黄金在加息的当晚和上一次一样来个上升。



黄金操作策略: 反弹1270附近做空，止损1273，目标下看1266附近;

回调1263附近做多，止损1263，目标看1270-czx485.

程紫曦：多单解套策略 之前提前布局黄金1270附近空单现已获利，之前紫曦也说过今日思路，相信看了我之前文章做单的朋友已经获利不少，紫曦提醒投资朋友目前黄金减仓或者止盈，具体操作单线我； 黄金：关键支撑1260-1258一线，短期阻力1274-1275一线

1：在1275-1280一线的多单继续持有，回踩1263-1265一线补多拉低均价，待行情反弹至1274一线可择机减仓或者离场。激进者可在1260附近补多，多单做中长线持有。若行情破位1260一线支撑，则立即止损，可反手布局空单看1240附近。

2：在1280上方的多单，在仓位足够的情况下，可参考上述建议。若仓位风险率过高，可酌情减仓之后，在低位补多，待行情反弹则可逐步减仓。



程紫曦寄语：患寡而患不均，并不是只有你一个人面临着亏损套单的问题，很多投资者跟你一样，都是这样一步一步的走过来的，所以就算现在有亏损，也不要太过于担心，这个市场永远不缺少机会。只要你愿意相信，敢于改变，你会越做越好，如果不思改变不想办法解决现在的问题，那只会让自己越陷越深。外相内生！你的每一句抱怨只会更加暴露你内心对于利润得失的不淡定.

