[荐股专贴] 沈梓绮：黄金白银午夜精准翻仓策略，多单能否继续持有？ [复制链接]

沈梓绮：黄金白银午夜精准翻仓策略，多单能否继续持有？



想学会真正的交易，那么请先学会控制风险的意识！沈梓绮希望每个投资者都能在市场里有所收获，在这个市场里想走的长远一定要不断进步。无论你在其他方面如何成功，到了市场里，赢输就是唯一标准。切记，投资之路，本金第一，避险第二，永远不要让你的资金做无谓的牺牲，每一位在读这篇文章的人，感谢与你相遇！！简单的一篇文章，希望会帮助你。



市场资讯解析：



本周，美联储将率先登台表演，拉开“超级央行周”的序幕。在此之前，联邦基金利率期货走势已经显示，美联储本周加息概率近乎100%，加息25个基点的预期早已被市场消化，市场焦点将是从美联储的货币政策声明、经济预测、点阵图，以及耶伦记者会中寻找关于年内后续从紧步伐的蛛丝马迹。



特朗普到底行不行？



而更为重要的问题是，近期不仅美国经济增长动能减弱，而且总统特朗普因为“通俄门”重新被热炒而麻烦不断，导致其相关经济政策的推行步履维艰，美联储在年内能否兑现年初提出的3次加息目标还是备受质疑，因此美联储在本周发表的政策声明，其中措辞如何演变，恐怕是要比加息如否更具看点。



美国总统特朗普自打上任以来就一直纷争不断，但是因为罢免前FBI局长而引起媒体再度就“通俄门”事件进行热炒，进而引发大众就“特朗普可能滥用公权力，干预司法独立”的关注，这无疑是最具杀伤力的一招。



沈梓绮行情评析：在经过一轮备受争议的听证会后，特朗普已经面临若干项严肃指控，这些完全有可能给他未来的仕途构成实质性威胁。虽然其在共和党内的处境尚未达到危险的临界点状态，但是未来走向如何谁都无法预知。一旦美国zheng.fu领导层出现危机，市场肯定逃脱不了新一轮惊涛骇浪的冲击。做单方面梓绮不想过多炫耀什么只想用实力说话，良心对待每一位投资者。盈利截图晒的再漂亮都不如为投资者做点实事来的有用！



黄金行情分析：



上周黄金从1296高位附近大幅回撤30美元左右，低至1265美元附近，让多头们明白了什么叫“大起大落，一场空”的滋味。而这也是上周沈梓绮一直强调的黄金注意高位见顶信号，不建议追多，而后逐步给出高空的思路，整体也可以看到，黄金市场仿佛练就了“金钟罩铁布衫”，根本不把风险事件当回事。不过，虽然上周投资者避险情绪大幅降温，但梅姨的新政组阁方面仍不是板上钉钉的事，一旦本周英国zheng.fu有“幺蛾子”爆出，预计黄金仍有望获得一定的支持，再就是欧洲政坛动荡，仍有可能获得一定的避险支持。市场很难无视这一个风险，尤其是意大利有可能提前大选的事。这属于意料之外的“黑天鹅”事件。



本周黄金市场最惊心动魄的事——美联储决议究竟敢不敢加息，尽管月初公布的非农数据令人失望，但市场依然预期本次会议将加息。根据彭博汇总预计，市场预计美联储6月加息25个基点的概率为100[%]。



黄金周一开盘：



沈梓绮给出黄金的操作策略就是，建议回调1263-1265一线布局多单，止损1259，目标看1271，破位看1275附近；



建议反弹1276-1278一线布局空单，止损1282，目标看1268附近。



周一开盘高开低走，手上有单子的朋友是否采纳沈梓绮上周末给的操作建议，高点离场。



很多投资朋友应该知道，每一个波段行情都伴随着修正阶段（震荡阶段）、低迷阶段及爆发阶段，而往往我们只有在行情处于修正阶段的时候是最合适的进场位置，能够把握更大的利润，而行情的震荡、低迷甚至诱空（多），会导致人的心态出现情绪上的波动及消磨投资者的耐心，从而当出现利润的时候就赶紧走，结果离场后行情进入爆发阶段，没有合理的把握盈利，很是后悔；整体来讲，自身缺乏安全感，对自己的分析能力没有信心及肯定，不敢拿，怕亏损！



沈梓绮建议在自己没有一定分析能力及心态的情况下，找一个靠谱、负责的老师进行指导，起码这个老师能够给你安全感；在有老师的情况下，这个老师没有给你带来安全感，经常套单、抗单及亏损，不能对行情进行合理及科学的分析，没有自己的交易思路及思维，趁早远离，如果你对这样的老师还抱着一丝希望，就是对自己资金的不负责任，因为只要这个老师有一次让你抗单及套单就会出现第二次第三次第四次直到你亏损完为止，大家想想大部分的亏损就是因为亏损不愿意离场扛着，结果越亏越多；一旦套着也许你第一次解出来了，第二次解出来了，你觉得你第三次还能解出来吗？常在河边走哪有不湿鞋的道理谁都懂，知行合一才是王道。



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